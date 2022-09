Setembro fora do sofá: já conhece estes programas para passar um fim de semana em grande?

Viagens gigantes

Viana do Castelo | espetáculo | 10 set.: 17h, 11 set.: 11h | M/6

A Companhia de Teatro de Almada faz uma paragem em Viana do Castelo para apresentar “Gulliver”, no Teatro Municipal Sá de Miranda. Inspirado na obra de Jonathan Swift, a peça insere o gigante Gulliver na modernidade, analisando a forma como as ameaças se refletem no comportamento humano. Uma história apaixonante, contada a miúdos e graúdos.

Cinema em ponto pequeno

Vila do Conde | cinema | 11 set.: 11h | M/3

O Teatro Aveirense recebe as sessões “Curtinhas”, no âmbito da 30.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Vila do Conde. Os mais novos são convidados a puxar pela imaginação, através de uma compilação com as melhores curtas-metragens do festival. Leve as crianças a abrir este baú de fantasias.

Arte com sabor mediterrâneo

Mafra | festival | 10 set.: 21h, 22h, 11 set.: 19h, 20h | M/0

O Festival Sete Sóis Sete Luas apresenta o melhor da arte do mediterrâneo e do mundo lusófono, em Mafra. Durante dois dias, a Alameda da EPI – Palácio Nacional de Mafra recebe espetáculos, concertos e teatros de várias partes do mundo. Espanha, Brasil, Cabo Verde e Itália são apenas alguns dos países que marcam presença.

Festa dos patudos

Loures | festival | 10 set.: 15h-22h | M/0

O AnimalFest está prestes a invadir Loures, proporcionando um evento de cariz solidário, ideal para amantes de animais. O Parque Adão Barata recebe demonstrações de cães, palestras temáticas, diversões caninas, street food, animação infantil e métodos de educação para os amigos de quatro patas. Nesta festa, os patudos são os convidados de honra.

Páginas e mais páginas

Faro | hora do conto | 10 set.: 15h-18h | M/3

A Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, em São Brás de Alportel, prepara-se para receber mais uma hora do conto inesquecível, dedicada a miúdos e graúdos. Com histórias apropriadas à idade, as crianças entram no mundo da imaginação, escondido entre as páginas de um livro. Todos estão convidados para viver esta aventura.

