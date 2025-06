Bruce Springsteen e a mulher Patti Scialfa celebraram o 34.º aniversário de casamento no domingo, dia 8 de junho, e a data não ficou esquecida.

A mulher do cantor publicou uma fotografia na sua página de Instagram que trouxe memórias do primeiro aniversário de matrimónio.

"No nosso primeiro aniversário... O Bruce surpreendeu-me com uma festa linda", recordou Patti Scialfa. "Hoje fazemos 34 anos... Memso tendo Eva e Jess a caminho... passamos a noite com Bruce, Sam e a nossa neta Lily", escreveu ainda. Veja a publicação aqui.

Bruce Springsteen e Patti Scialfa conheceram-se nos anos 80 e casaram-se no dia 8 de junho de 1991, na sua casa em Los Angeles. Isto depois de o músico ter pedido o divórcio à primeira mulher, Julianne Phillips, em 1988.

Bruce Springsteen e Patti Scialfa, recorde-se ainda, têm em comum os filhos Evan, de 34 anos, Jessica, de 33, e Sam, de 31.