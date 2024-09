Patti Scialfa, mulher e companheira de banda de Bruce Springsteen, revelou que foi diagnosticada com mieloma múltiplo, um tipo de cancro do sangue, em 2018.

Scialfa falou da doença no novo documentário 'Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band', que estreou no domingo, no Toronto Film Festival.

No filme, que contempla o cantor e a sua banda, a artista revela que tem sido difícil atuar por causa da doença e que se afastou das tournées.

"Isto afeta o meu sistema imunitário, por isso tenho de ter cuidado com o que escolho fazer e onde escolho ir. De vez em quando, apareço num ou noutro concerto e consigo cantar algumas músicas, mas isso tem sido um bónus. É o meu novo normal, e estou bem com isso", diz no documentário, citada pela Variety.

