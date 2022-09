Alerta pais e filhos! Mil e um programas para fazer com o melhor pai do mundo

Não é preciso ser Dia do Pai para pais e filhos se divertirem em família. Nos quatro cantos do país, surgem planos divertidos para desfrutar na companhia do melhor pai do mundo. Para pais cozinheiros, cientistas, cinéfilos ou amantes de animais, há planos para todos os gostos. Prepare-se para criar memórias inesquecíveis na companhia dos mais novos.

Viva o cinema! Com a chegada de setembro, os festivais de cinema voltam a sair à rua. Além de aproveitar uma ampla seleção de filmes, estes oferecem secções e muitas atividades dedicadas aos mais novos. Quer prefira aventurar-se pelo cinema de terror ou pela animação, não há melhor forma de pais e filhos passarem tempo juntos do que perto do grande ecrã. Não perca… MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror – Lisboa | até 12 set.

Doclisboa – Lisboa | 6 a 16 out.

Cinanima 22 – Espinho | 7 a 11 nov. Todos para a cozinha Para os pais com dom para a cozinha ou que simplesmente gostavam de aprender, embarcar num workshop de culinária pode converter-se numa verdadeira aventura. Os chefes e mini-chefes são convidados a dar uso a tachos e panelas, criando uma refeição deliciosa. Quem será o melhor cozinheiro? Não perca… “Lanches e Lancheiras” por Todos P’ra Mesa – Porto | 17 set.: 10.30h

“Mastekids México” por Academia Time Out – Lisboa | 25 set.: 11h

Supper Stars – Online | Por marcação Entre tubos de ensaio Descobrir a ciência é sempre uma aventura mágica, ideal para pais e filhos. Considere dar um saltinho à Rede de Centros Ciência Viva, com vários polos espalhados pelo país. Dos mistérios espaciais aos dinossauros, basta uma visita para aprender que o mundo pode ser um verdadeiro laboratório. Não perca… Planetário do Porto – Centro Ciência Viva

Carsoscópio - Centro Ciência Viva do Alviela

Centro Ciência Viva de Lagos Exposições únicas Visitar um museu é uma excelente atividade cultural para fazer em qualquer altura. Mesmo que não sejam os maiores apreciadores de pintura, Portugal tem museus dos mais variados tipos, cheios de atividades interativas. Pais e filhos podem, assim, experimentar as maravilhas do conhecimento em primeira mão. Não perca… Magical Garden - Porto

Museu do Pão - Seia

Newsmuseum – Sintra Corrida ao zoo Ir ao Jardim Zoológico converte-se num programa capaz de colocar sorrisos na cara de pais e filhos. Dos pescoços mais altos, às penas mais coloridas, aos predadores mais ferozes, neste espaço encontra um safari sem limites, focado na conservação das espécies. Uma sugestão para verdadeiros exploradores da selva. Não perca… Zoo da Maia

Jardim Zoológico de Lisboa

Zoo de Lagos Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram