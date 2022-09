Preparado para uma semana preenchida? Escolha um destes 5 programas para fazer em família

Histórias com música

Maia | concerto | 8 set.: 21.30h | M/0

O próximo convidado do ciclo de conversas-concerto “Conta-me Histórias” é Miguel Araújo. O Fórum Maia irá escutar não só alguns dos temas mais populares do artista, mas também histórias do seu percurso profissional. Eis um formato único por onde já passaram grandes nomes da música portuguesa.

Regresso do cinema português

Alcobaça | cinema | 7 set.: 20.30h | M/12

O Cine-Teatro de Alcobaça recebe o remake do clássico de cinema português “O Pai Tirano”. A longa-metragem combina um enredo cheio de humor, imagens de Lisboa e Portugal da época e interpretações inesquecíveis. Assim se conhece uma companhia de teatro, composta por homens e mulheres apaixonados, com mal-entendidos à mistura.

Terror no grande ecrã

Lisboa | festival | 6 a 12 set. | M/6

O melhor do cinema de terror está de volta à capital. A 16.ª edição do MOTELX – Festival de Cinema de Terror de Lisboa decorre de 6 a 12 de setembro, com muitas novidades para conhecer. Entre os principais destaques, encontram-se longas e curtas-metragens, conversas, cinema ao ar livre e a secção Lobo Mau, com terror adaptado aos mais novos.

Palhaçadas e gargalhadas

Lisboa | espetáculo | 5 a 11 set. | M/0

As palhaçadas estão prestes a invadir a Casa do Coreto. O espaço recebe a 6.ª edição do evento “Gargalhadas na Lua”, um espaço anual de comicidade e de celebração do riso. Workshops de comédia física, exposições, oficinas e performances são apenas algumas das atividades que compõem o programa das festas.

Sabores mediterrâneos

Tavira | feira | 8 a 11 set. | M/0

A VIII Feira da Dieta Mediterrânica, organizada pela Câmara Municipal de Tavira, traz animação ao Sul do país. O Jardim Público de Tavira recebe um mercado de produtores, provas gastronómicas, oficinas de culinária e muitas danças tradicionais. Eis o evento que promete dar a conhecer a cultura portuguesa, a todos os visitantes.