Mergulhar no verde | Porto

Com apenas um ano de idade, a Piscina Verde do Parque Urbano da Cidade de Paredes tem vindo a encantar todos os seus visitantes. A piscina de oito pistas, o tanque infantil, os balneários totalmente equipados e a esplanada são alguns dos pontos altos do espaço. Experimente estas águas esverdeadas e relaxantes.

Piscina ou praia? | Castelo Branco

A Piscina Praia de Castelo Branco converte-se numa opção de banhos multifacetada. Entre tantas opções interessantes, o difícil é mesmo escolher. Aulas de hidroginástica, aqua zumba, atividades lúdicas ou simplesmente trabalhar para o bronze? Prepare já a sua visita e refresque-se no interior do país.

Sabor a oceano | Oeiras

Na Praia da Torre, os banhistas podem encontrar uma das piscinas mais conhecidas da capital. Falamos da Piscina Oceânica de Oeiras, um lugar provido de todos os essenciais para agradar a miúdos e graúdos. De piscinas com várias profundidas a pranchas de salto, eis o sítio ideal para dar umas braçadas ou apenas aproveitar o sol.

Descontração aquática | Faro

O Complexo de Piscinas Municipais de Faro, a cerca de cinco quilómetros da Praia de Faro, é uma das piscinas mais famosas da região do Algarve. Entre espaços exteriores e interiores, o complexo dispõe de piscinas de lazer, olímpicas e infantis, prontas a fazer as delícias dos mais novos. Para descontrair por completo, dê um saltinho à sauna ou aos banhos turcos.

Nadar na natureza | Funchal

Formadas por lava vulcânica e banhadas pelas águas cristalinas do mar, é impossível ficar indiferente às Piscinas Naturais de Porto Moniz. Esta piscina permite estabelecer contacto com a biodiversidade marinha, a uma temperatura de água média de 20 graus. Não vai querer perder este espaço com vista panorâmica para a costa madeirense.