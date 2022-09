Apaixonado pelas viagens em bicicleta? Conheça 5 aplicações para ciclistas bem preparados

Se é um amante das viagens em bicicleta, há mil e uma aplicações que o podem ajudar na sua jornada. Desde serviços de aluguer a compilações com as melhores rotas, junte-se a uma grande comunidade de ciclistas, entre o desporto e o lazer. À distância de um clique, as suas viagens mais amigas do ambiente saltam para o digital. Convide toda a família a dar aos pedais, com estas sugestões.

Bicicletas lisboetas Em pouco anos, os serviços de bicicletas Gira tornaram-se num dos mais populares da capital. Através da aplicação, os utilizadores podem selecionar o passe preferido (diário, mensal ou anual), escolher a bicicleta mais próxima de si e partir à aventura. No fim, não se esqueça de devolver a bicicleta a uma das estações espalhadas pela cidade. Simples e fácil de usar! Universo de ciclistas A Strava ganhou fama por se ter convertido numa das maiores redes sociais para ciclistas. Nesta aplicação pode registar a sua atividade, comparar desempenhos e partilhar fotos com os seus amigos. Para continuar a superar objetivos, pode ainda colocar desafios pessoais para quebrar os seus próprios recordes sempre que pedala. Mapas e mais mapas Os melhores percursos, trilhos e rotas de bicicleta numa única aplicação. Eis a premissa da Wikiloc, uma empresa espanhola que compila cerca de 21 milhões de rotas em mais de 190 países. Com o seu design funcional, é uma das apps mais práticas entre os ciclistas, sendo possível fazer download dos percursos. Mesmo em lugares sem rede móvel, é impossível perder-se. Caminhos únicos Se está à procura de um guia para encontrar percursos inovadores, escolha o BikeMap. Além de planear, testar e monitorizar os seus passeios, tem também a possibilidade de seguir caminhos inovadores, criados por outros usuários. Entre ciclovias e estatísticas com o seu progresso, descubra uma experiência de ciclismo única. Segurança primeiro A Road ID é uma plataforma, especialmente desenhada para a segurança de todos os ciclistas. Esta app partilha a sua localização com amigos e família, facilitando pedidos de ajuda em caso de acidente. Basta o ciclista instalar a aplicação para qualquer pessoa convidada ter acesso ao trajeto.