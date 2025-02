Apesar da sua prevalência, os orgasmos durante o sono permanecem envoltos em mistério e raramente são discutidos abertamente. A Lelo traz essas experiências para o debate público - para desmistificá-las e promover uma compreensão mais saudável e inclusiva da sexualidade humana.

O que são os orgasmos durante o sono?

Os orgasmos durante o sono, também conhecidos como orgasmos noturnos, são orgasmos espontâneos que ocorrem durante o sono sem estimulação física. Nos homens, estes são frequentemente associados à ejaculação (daí o termo "sonhos húmidos"), mas as mulheres também os experienciam, com ou sem sinais físicos externos. Ao contrário dos orgasmos alcançados durante a atividade sexual consciente, os orgasmos durante o sono surgem inteiramente de processos internos no corpo e no cérebro, tornando-se uma janela única para os nossos ritmos sexuais naturais.

A neurologia da excitação noturna

Os orgasmos noturnos ocorrem principalmente durante a fase REM (movimento rápido dos olhos) do sono. A intensa atividade cerebral, os sonhos vívidos e as mudanças fisiológicas, incluindo o aumento do fluxo sanguíneo para os órgãos genitais, caracterizam o sono REM. Nos homens, isso manifesta-se como tumescência peniana noturna (NPT), ou "ereção matinal", e nas mulheres, envolve o aumento da excitação clitoriana e vaginal.

Durante o sono REM, o sistema límbico do cérebro - responsável pelas emoções, memórias e excitação - torna-se altamente ativo. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, que governa o pensamento racional e as inibições sociais, assume um papel secundário. Esse cocktail neural cria a tempestade perfeita para sonhos eróticos e, ocasionalmente, uma resposta orgásmica.

Qual a frequência dos orgasmos durante o sono nos adultos?

Embora os orgasmos noturnos sejam de forma mais comum associados à adolescência devido à maior atividade hormonal, vários estudos sugerem que os adultos também os experienciam, embora com frequências variadas. As pesquisas indicam que cerca de 37% das mulheres e 83% dos homens referem ter tido pelo menos um orgasmo durante o sono na sua vida. No entanto, a frequência difere significativamente entre os indivíduos e é influenciada por fatores como o stress, a qualidade do sono e a atividade sexual.

Curiosamente, os orgasmos noturnos das mulheres não são muitas vezes partilhados devido aos estigmas sociais e à falta de evidências físicas evidentes, em comparação com as experiências dos homens. Normalizar estas conversas pode ajudar ambos os géneros a abraçar este aspeto natural da sua sexualidade.

Porquê que os orgasmos durante o sono são importantes?

Os orgasmos durante o sono são mais do que uma peculiaridade interessante da biologia – são uma janela para os ritmos naturais do nosso corpo. Aqui estão algumas razões pelas quais vale a pena compreendê-los:

Indicador de saúde sexual : A excitação noturna regular reflete um sistema nervoso e vascular saudável;

: A excitação noturna regular reflete um sistema nervoso e vascular saudável; Manutenção natural : Os orgasmos durante o sono podem servir como uma forma do corpo manter os sistemas sexuais ativos e responsivos, mesmo durante períodos de atividade sexual pouco consciente;

: Os orgasmos durante o sono podem servir como uma forma do corpo manter os sistemas sexuais ativos e responsivos, mesmo durante períodos de atividade sexual pouco consciente; Conexão mente-corpo: Eles destacam a profunda interação entre os aspetos fisiológicos e psicológicos da excitação.

Desmistificando mitos e quebrando tabus

Um equívoco comum é que os orgasmos noturnos refletem necessidades sexuais não satisfeitas ou desejos reprimidos. Embora os sonhos eróticos possam acompanhar os orgasmos durante o sono, a resposta fisiológica frequentemente ocorre sem qualquer conteúdo sexual explícito. É uma forma do corpo manter a função e vitalidade sexual, não uma resposta da sua vida acordado.

