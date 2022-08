The Art of Tasting Portugal, uma plataforma de promoção de Portugal através da gastronomias, e de venda de experiências gastronómicas, desenvolvida pela equipa da Chefs Agency no início de 2020, tem como objectivo oferecer um conjunto de experiências em torno da gastronomia portuguesa. Para o verão de 2022, o projeto preparou uma viagem pelo país através da gastronomia, com três eventos já agendados e disponíveis para reserva no site.

O primeiro evento decorre a 20 de agosto e terá como cenário a ilha de São Miguel, nos Açores. Os participantes poderão descobrir os sabores locais e as paisagens únicas deste território. A experiência inicia-se com um passeio de barco ao pôr do sol e termina com o chef Cláudio Pontes a preparar um jantar com um menu baseado em produtos da região, em que o destaque vai para o peixe fresco, acompanhado por vinhos dos Açores. A experiência “Saborear São Miguel”, limitada a 14 lugares, decorrerá entre as 18h00 e as 22h00, e tem um custo de 229 euros por pessoa. É de referir que a realização desta iniciativa está dependente do estado do mar e do estado do tempo.

O Arquipélago dos Açores é também o pano de fundo da segunda experiência preparada pelo The Art of Tasting Portugal: “Vindimas com história(s)”. A decorrer no dia 3 de setembro, terá lugar na vinha do Pico, classificada pela UNESCO como Património da Humanidade, e tem como intuito dar a conhecer aos visitantes as tradições da arte de vindimar nestas vinhas marcadas pelo Atlântico. No início desta experiência, os participantes receberão um kit com o material necessário à vindima no Lagido da Criação Velha e, depois, segue-se o trabalho na vinha, com a escolha e apanha das uvas. Após uma pausa para almoço em formato piquenique junto à vinha, os visitantes terão a oportunidade de assistir ao controlo de qualidade das uvas colhidas na adega e de fazer uma visita guiada com o enólogo. Esta experiência termina com uma prova comentada, seguida por um jantar preparado por um chef local, com produtos dos Açores em destaque no menu, que será harmonizado com vinhos do Pico. Este evento é limitado a 25 lugares, decorrerá entre as 9h00 e as 16h00, e tem um custo de 199 euros por pessoa.

Para o dia 10 de setembro, o The Art of Tasting Portugal preparou uma viagem até à região Oeste, onde o bacalhau e o vinho são os grandes protagonistas deste evento. A decorrer entre as 16h00 e as 22h00, e limitada a 50 lugares, a experiência “Sabores do Oeste” une o bacalhau de cura nacional e os vinhos de influência atlântica da Adega Mãe, produtor da região de Lisboa. Os participantes poderão percorrer os vários espaços de uma das mais belas adegas de Portugal durante a tarde, onde estarão disponíveis diversas atividades, e fazer uma prova sensorial para descobrir vinhos frescos e elegantes, característicos do terroir Adega-Mãe. Todas as harmonizações serão comentadas pelo enólogo e pelo chef presentes na experiência. Durante esta viagem, os participantes poderão ainda conhecer a adega e o processo vínico numa visita acompanhada por um dos responsáveis do enoturismo e ainda descobrir mais sobre o mundo do bacalhau: os vários tipos de cura, cortes, curiosidades e a história do símbolo maior da gastronomia portuguesa. Esta experiência, com um custo de 85 euros por pessoa, termina com um jantar, harmonizado com os vinhos Adega Mãe, onde o bacalhau terá destaque à mesa.

Os interessados podem fazer as reservas através do endereço de correio eletrónico hello@theartoftastingportugal.com