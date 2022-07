Experiências na cidade. Brunch e piscina no centro de Lisboa para refrescar os fins de semana de verão

Quem olha de fora e faz com frequência a movimentada Avenida dos Combatentes, em Lisboa, não imagina que por detrás das duas grandes torres do Lisbon Marriott Hotel se esconde um pequeno oásis dentro da cidade. A piscina rodeada de palmeiras, espreguiçadeiras e camas, é o ex-libris do jardim do hotel. Ao seu lado está o restaurante Citrus onde aos fins de semana, até setembro é possível apreciar o brunch em modo buffet com o bónus de poder desfrutar da piscina.

créditos: Daniela Costa

O sábado escolhido para viver esta experiência foi aquilo que podemos chamar de um verdadeiro dia de verão, com temperaturas a passar os 30 graus. À chegada percebemos que a piscina, que é também aberta aos hóspedes, era o lugar mais concorrido do hotel. Apesar de cheia, ao longo do dia foi possível encontrar uma espreguiçadeira, apesar de o espaço relvado e as inúmeras sombras permitirem a permanência junto à piscina.

O restaurante Citrus também estava preenchido, tanto no interior, como na esplanada, com reservas para o brunch que funciona entre as 12h e as 15h30, em regime buffet. A escolha é diversificada. Somos recebidos na receção do restaurante, onde nos forneceram uma pulseira identificativa do programa. Depois, somos encaminhados para a mesa.

A nossa era no exterior, junto à piscina, e a opção foi experimentar primeiro o brunch e depois desfrutar da piscina. A refeição começa com a Welcome Drink, uma mimosa, que nos é servida à mesa.

A grande vantagem de se estar num brunch buffet é o facto de termos um leque alargado de escolhas. E aqui não é exceção. Desde sumos detox, a poke bowls veganas, sopa de melancia com hortelã, salada de quinoa, abacate, queijo azul, tomate cherry e coentros, creme de favinhas, nata azeda e hortelã, empadas de batata-doce com cogumelos e espinafres, bifinhos de novilho com cogumelos, posta de robalo em crosta de pão de forma integral, legumes gratinados com parmesão e balsâmico, queijos e presuntos, diversos tipos de pães, a escolha é bastante variada.

créditos: Daniela Costa

Há também a secção dos doces com o brulé de baunilha, mousse de limão com crumble de amêndoa, mousse de chocolate com baunilha, tarte de framboesa, cheesecake de snickers, cheesecake com doces tropicais, fonte de chocolate branco e negro e estação de panquecas. Prepare o estômago, porque opções não faltam.

créditos: Daniela Costa

Depois do brunch foi tempo de aproveitar a piscina. O hotel fornece as toalhas, portanto não tem de se preocupar com esse detalhe. Mas não se esqueça do protetor solar.

Apesar de cheia, o ambiente era calmo. O espaço da piscina é suficientemente amplo para que hóspedes e utilizadores do brunch tenham espaço para desfrutar da piscina. Casais, famílias e turistas estrangeiros partilhavam o espaço. Há também um bar de apoio disponível.

créditos: Daniela Costa

Para quem está a usufruir do “Pool Brunch”, a piscina está disponível até às 18h. Mas há mais duas opções: o programa “Pool Access” dá acesso a um dia na piscina (nos dias da semana o preço é de 28€ e aos fins de semana 32€) e o “Pool & Room”, onde poderá passar o dia na piscina e conforto dos quartos do hotel. Um dia completo para duas pessoas, das 9h00 às 18h00, tem o preço de 99€. A grande diferença entre estas duas opções e a primeira é que o Pool Brunch só está disponível ao fim de semana, com valores de 45€ por pessoa, com bebidas não alcoólicas incluídas (smoothies, sumos, águas, café).

As crianças até aos quatro anos não pagam entrada. Dos cinco aos dez anos têm 50% de desconto.

Estes programas estão em vigor até 17 de setembro. Uma sugestão para aproveitar o verão na cidade.

As reservas podem ser feitas pelos telefones 21 723 54 00, 91 439 10 60 ou pelo e-mail lisbon@marriotthotels.com.