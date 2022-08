Nas ruínas romanas de Troia prosseguem, no mês de agosto, os concertos com provas de vinhos de adegas convidadas, num espaço com séculos de história, outrora o maior centro industrial de salgas de peixe do Império Romano.

A 3 de agosto, a Adega de Palmela apresenta no espaço único das ruínas romanas de Troia uma prova de vinhos ao som do fado com o quarteto Deolinda de Jesus. Iniciativa que inclui visita livre ao sítio arqueológico. Uma semana mais tarde, a 10 agosto, o produtor ASL Tomé sobe ao palco com standards de Jazz e Bossa Nova, a cargo do trio de Maria João Matos. A 17 agosto, a Adega Camolas, apresenta-se, assim como o trio Susana Martins para, mais tarde, a 24 agosto, a Casa Ermelinda Freitas, dar mostra dos seus vinhos acompanhados de vários estilos musicais, com Duo Conceição Silva. Os concertos vínicos orçam os 10 euros por pessoa com as crianças até aos 12 anos a não pagarem. A participação nos eventos carece de reserva prévia através do telefone 939 031 936 ou pelo e-mail arqueologia@troiaresort.pt