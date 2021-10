Até ao final do ano, a Sala de Provas do Porto vai convidar semanalmente um produtor para apresentar os seus vinhos. Do calendário daquele espaço, destaque para a Prova Vertical de Legado a 19 de outubro, terça-feira, pelas 19h00, sessão orientada pelo CEO da Sogrape, Fernando da Cunha Guedes, e pelo enólogo Luís Sottomayor.

A prova incluirá colheitas de 2009, 2011, 2014 e 2016. Dos oito hectares de vinhas centenárias da Quinta do Caêdo, em Ervedosa do Douro, nasce desde 2008 o Legado, um vinho que Fernando Guedes idealizou como testemunho às gerações futuras.

As inscrições para a Prova Vertical de Legado são obrigatórias e podem ser efetuadas através do e-mail provas.salaporto@viniportugal.pt , a partir de segunda-feira, 11 de outubro. Esta prova tem 25 lugares e o preço é de 45 euros.

No mês de outubro estão já agendadas as presenças da Quinta das Maias para uma prova vertical da casta Jaen e também da Quinta das Tecedeiras que terá novidades no segmento premium.

A Sala de Provas do Porto promovida pela ViniPortugal está aberta entre abril e outubro, todos os dias, das 12h00 às 20h00 e entre novembro e março, de segunda a sábado, das 11h00 às 19h00. O local conta com um serviço de vinho a copo, provas temáticas com vinhos portugueses e um serviço de garrafeira.