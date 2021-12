Embora atualmente já não lhe encontremos a fava e o brinde, o bolo-rei não perdeu as qualidades que o fazem um preferido à mesa de Natal, mesmo quando se “veste” com as novas tendências à mesa. Que o diga o bolo-rei da Pastelaria Batalha em versão vegan, assim como a sua consorte, a versão bolo-rainha.

A pastelaria apresenta para o Natal três pacotes com opção vegan, cada um deles com diferentes gulodices.

No “Pack Vegan”, os interessados encontram um bolo-rei, uma tarte de nata e 12 pastéis de nata ou optar pelo bolo-rainha com uma tarte de nata e seis pastéis de nata. Estas duas opções vegan têm o valor de 37,5 euros.

Caso não seja vegan, a opção é “Pack de Natal” (38 euros) e o “Pack Especial” (78 euros). O “Pack de Natal” que incluí um bolo-rei, um tronco, seis broas Castelar, seis sonhos e o “Pack Especial” incluí um bolo-rei ou rainha, uma lampreia, um tronco, seis sonhos, uma caixa de bombons belga, quatro coscorões, quatro azevias e quatro filhós.

As entregas ao domicílio serão realizadas dia 23 e 24 de dezembro e as encomendas devem ser feitas através do site da Pastelaria Batalha.

A Pastelaria Batalha tem lojas em Lisboa, Venda do Pinheiro e Charneca.