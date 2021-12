Num ano em que a pandemia ainda está muito presente nas nossas vidas, o ChefPanda volta a oferecer a possibilidade de escolher os doces que não podem faltar na sua mesa de Natal, através do telefone ou do site, para que não precise de passar horas em filas de espera e entregá-los no dia 24 de dezembro, nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal.

E para as pessoas que ainda têm de ir fazer as últimas compras e preferem ter a flexibilidade de recolher a encomenda quando for mais conveniente, o ChefPanda dá a possibilidade de recolher o pedido em Telheiras, Lisboa.

Para além dos deliciosos doces típicos de Natal, como o famoso Bolo Rei do ChefPanda, que está no top 10 dos melhores Bolos Rei de Lisboa, o Tronco de Natal, entre muitos outros, o ChefPanda preparou ainda três Cabazes de Natal super completos.

créditos: ChefPanda

O Cabaz Clássico, composto por Bolo Rei com 750g, Tronco de Natal com 1kg, 12 salgados mini e 500g de sonhos, o Cabaz Familiar, composto por Bolo Rei, Tronco de Natal, 12 salgados mini, 500g de Sonhos, Lampreia de Ovos, Broas Castelares e Bolo de Chocolate com Noz.

E o mega Cabaz Deluxe composto por Bolo Rei, Tronco de Natal, Salgados Mini, Sonhos, Lampreia de Ovos, Bolo de Chocolate com Noz, Broas Castelares, Torta de Laranja, Trança e Trouxas de Ovos, para que não falte nada neste dia especial!

O problema vai ser escolher o que comer de entre tantas ofertas deliciosas.

As encomendas são realizadas online em chefpanda.pt ou através do Whatsapp para o número (+351) 964 270 545.

As entregas são feitas no horário selecionado, nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal, com a possibilidade de acompanhamento personalizado, desde a encomenda até ao pós-entrega (9h – 18h).

As entregas grátis são garantidas para encomendas feitas até dia 19 (sexta-feira), às 23h59.