A Ceia de Natal, dia 24, o almoço e jantar de Natal, dia 25, fazem parte da tradição portuguesa e poderão ser festejados em plena segurança e com todo o requinte e bom gosto no hotel Sheraton Porto Hotel & Spa, situado numa das zonas nobres da cidade.

O Chef Ilídio Barbosa e a sua equipa prepararam três menus tradicionais, onde não faltarão os pratos e as sobremesas características desta época.

A Ceia de Natal variada, mas que não esquece o que é tradicional, será servida no Restaurante Porto Novo. O bacalhau e a vitela assada em forno de lenha não vão faltar. Já os sonhos, a aletria, o bolo-rei e as rabanadas terão o seu lugar de destaque no enorme buffet de sobremesas.

créditos: Sheraton Porto Hotel & Spa

Para as crianças foi criado um menu especial, assim como para os celíacos e vegans que terão ementas próprias, respeitando estas dietas, mas igualmente cheias de requinte e sabor.

No dia 25, o Sheraton Porto abre novamente as portas às famílias e aos amigos em formato de refeição buffet. Ao almoço, e tal como é habitual nas mesas de todas as casas, haverá roupa velha, peru recheado e cabrito no forno de lenha.

Ao jantar, o menu é composto por uma seleção de pratos diferentes, como a tranche de rodovalho com crosta de citrinos, o medalhão de vitela grelhado com tomilho ou a mossaca de legumes com queijo feta.

Nas sobremesas, mantêm-se as iguarias da época complementadas por outras delícias confecionadas pela equipa de pastelaria do Hotel.

Take&Share: o requinte em sua casa

Para aqueles que apreciam uma cozinha requintada, mas que preferem apreciá-la em suas casas, o Sheraton Porto disponibiliza o menu Take&Share.

Os clientes poderão fazer a sua encomenda com 24 horas de antecedência e recebê-la pré-preparada para finalizar em casa ou pronta a servir em louça para colocar diretamente na mesa.

O menu é composto pelos pratos mais tradicionais que poderão ser servidos em doses individuais ou para o número de pessoas pretendido, as exceções são o peru e o galo capão que serão para 10 ou 8 pessoas, respetivamente.