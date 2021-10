O “Boeira Tasting Pack” é composto por um livro e sete miniaturas de 100 ml de vinho do Porto, que perfazem, no seu conjunto, 110 anos de história deste emblemático néctar (Diamond, Reserva Tawny, Ruby, 10, 20, 30 e 40 anos).

O lançamento da Quinta da Boeira pretende “recriar uma sala de provas para especialistas ou ensinar os principiantes a provar Vinho do Porto”, informa o produtor.

A partir das instruções dadas no livro, o “Boeira Tasting Pack” dá a conhecer algumas das diferentes qualidades de vinho do Porto e permite que o utilizador possa recriar, no espaço que lhe pareça mais apropriado, uma sala de provas de vinho.

“Atendendo à heterogeneidade dos consumidores de vinho do Porto, de iniciantes a especialistas, o livro não só conta a história da Boeira, como também contém informação sobre o vinho do Porto e dá sugestões para, num ambiente familiar ou de amigos, recriar uma sala de provas e/ou um concurso de diferentes categorias de vinho do Porto. Inclui, ainda, folhas de prova e as devidas instruções”, adianta o produtor.

“Os primeiros dois mil exemplares chegarão em breve às principais garrafeiras e à loja física e online da Quinta da Boeira. O preço orça entre os 100 a 120 euros”, termina o produtor.