Os mais gulosos que visitem a Feira Nacional de Doçaria, instalada na Esplanada 1º de Maio, vão encontrar doces conventuais e tradicionais como a Palha de Abrantes, as Tigeladas de Abrantes, o mel e outros doces e docinhos tradicionalmente Abrantinos.

Nesta celebração da doçaria portuguesa os visitantes vão poder, também, provar o pão de ló de Margaride e o de Ovar, as brisas do Tâmega e queijadinhas de S. Gonçalo de Amarante, os ovos-moles de Aveiro, os pastéis de Tentúgal, as cornucópias de Alcobaça, os pastéis de feijão e o bombom de figo negro de Torres Novas, os coscoréis da Sertã, os rebuçados de ovo do Alto Alentejo e como não poderia faltar o bolo fidalgo, o pão de rala e a sericaia entre outras iguarias do Alentejo.

A 19ª Feira Nacional de Doçaria surge com a novidade “Doçaria por encomenda”, um serviço que possibilita a compra e entrega ao domicílio ou num ponto de entrega dos doces escolhidos pelos consumidores que, por algum motivo, não se possam deslocar à Feira. Este serviço funciona com horário estipulado para encomendar os doces da Carta dos doces locais.

A complementar a doçaria, a animação está garantida num programa que contempla animação infantil, oficinas de doçaria com produtos da região e atividades desportivas. Estes dias contam, ainda, com a Exposição “O Palhinhas – uma história da palha de Abrantes” que reflete os trabalhos das escolas do ensino pré-escolar e 1ºciclo de Abrantes.

“A Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que conta já com 19 anos, tem o objetivo de valorizar a rica doçaria tradicional e conventual de todo o país, reconhecendo os doces locais colocando-os ao nível de outros ícones portugueses”, adiantam a entidades organizadoras, a Câmara Municipal de Abrantes, em conjunto com a TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior.