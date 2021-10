Iniciativa solidária dos Vinhos do Alentejo vai ensinar a provar vinho como um profissional

“A iniciativa solidária que vai apoiar o Agrupamento 890 dos Escuteiros de Évora, conta com a orientação do coordenador da câmara de provadores da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), Luís Pedro Amorim, e pretende dotar os participantes dos conceitos básicos para apreciarem adequadamente vinho”, informa a organização.

O curso, a decorrer entre as 9h30 e as 17h00, foi desenhado para fornecer aos participantes conhecimentos preliminares sobre a análise sensorial de vinhos, explorando desde a fisiologia dos sentidos, aromas e gostos elementares, à harmonização entre vinho e as mais variadas opções gastronómicas.

Comissão Vitivinícola Regional Alentejana

A participação no evento tem um custo total de 50 euros e inclui, para além das provas de diferentes tipos de vinhos alentejanos, um almoço regional harmonizado com vinhos da região. Acresce que a totalidade das receitas geradas reverte para o Agrupamento 890 dos Escuteiros de Évora, para apoiar o trabalho desenvolvido em prol de desenvolvimento emocional, intelectual, físico e espiritual dos jovens da região.

A iniciativa enquadra-se no âmbito do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, programa que trabalha na promoção de práticas mais sustentáveis ao nível ambiental, social e económico nas vinhas e adegas alentejanas, assim como junto dos colaboradores, familiares e comunidades envolventes.

As inscrições no curso podem ser efetuadas através do e-mail geral.890@escutismo.pt

A Rota dos Vinhos do Alentejo tem a sua sede na Rua 5 de Outubro, nº 88, em Évora.