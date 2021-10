Melhores do vinho, gastronomia e promoção do território anunciados na Gala Vinhos do Tejo 2021

Após dois anos de interregno, a região dos Vinhos do Tejo fez subir ao palco o seu evento anual de reconhecimento dos melhores do vinho, da gastronomia e do território. A Gala Vinhos do Tejo 2021 decorreu a 16 de outubro, em Tomar, com muitos os galardoados pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo. Iniciativa que congregou a entrega de galardões do “Concurso Vinhos do Tejo”, “Prémios Vinhos do Tejo”, “Tejo Academia”, “Tejo Anima” e o “Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo”.

Casa Cadaval e Quinta do Casal Monteiro destacam-se no "Concurso Vinhos do Tejo 2021"

O “Concurso Vinhos do Tejo” contou, este ano, com perto de duas centenas de candidaturas, com 195 referências. Os grandes vencedores, com “Prémio Excelência”, foram o Casa Cadaval Riesling branco 2016 (Casa Cadaval) e o Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva tinto 2018 (Quinta do Casal Monteiro), este último da autoria de Luís Santos, eleito “Enólogo do Ano”. Conseguiram o galardão de Ouro 43 vinhos, entre os quais 11 brancos e 32 tintos. Já os diplomas de Prata foram entregues a dez brancos e oito vinhos tintos. Como é habitual, elegeram-se os melhores brancos e rosés da colheita anterior: o Lagoalva Sauvignon Blanc 2020” destacou-se nos brancos e o Vale de Lobos 2020, nos rosés.

Casa Cadaval Riesling branco 2016 (Casa Cadaval) e o Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva tinto 2018 (Quinta do Casal Monteiro). créditos: Gonçalo Villaverde

“Prémios Vinhos do Tejo” entregues em seis categorias, mas Carreia em dose dupla

Passando dos vinhos a quem os faz, de empresas a pessoas, há “Prémios Vinhos do Tejo” em seis categorias, sendo que uma delas é uma estreia: “Prémio Sustentabilidade”, que foi entregue à Falua. Ainda no campo dos produtores, destaque para a Adega de Almeirim, que arrecadou o título de “Empresa Dinamismo” e para o Casal Coelheira, eleito “Empresa Excelência”.

Das empresas às pessoas, Luís Santos é responsável pelo departamento de enologia e viticultura da Quinta do Casal Monteiro e foi eleito o “Enólogo do Ano”. O “Prémio Carreira” é entregue não a uma, mas a duas personalidades que têm vindo a defender a região e os seus vinhos de forma acérrima: falamos de Maria José Viana, responsável de comunicação do grupo Enoport Wines e membro da Direção e do Conselho Geral da CVR Tejo durante vários anos; e José Vidal, proprietário da casa agrícola Casal das Freiras, em Tomar, e membro fundador da Comissão Vitivinícola Regional do Ribatejo (então assim denominada), da Rota dos Vinhos do Tejo e da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, entidade à qual pertence como membro dos órgãos sociais.

créditos: Gonçalo Villaverde

“Tejo Academia” e “Tejo Anima” e “Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo” debutam na Gala

Em vez dos habituais vencedores do “Tejo Gourmet”, cuja realização passou a ser bienal, na Gala Vinhos do Tejo 2021 foram atribuídos os prémios “Tejo Academia”, iniciativa que tem como objetivo formar e avaliar restaurantes da região, na comida e na relação com o vinho, destacando aqueles que têm melhor mis en place, espaço, empratamento, atendimento, harmonização vínica, serviço de vinhos, carta de vinhos e melhores provas teórica e prática, a que estão submetidos durante a formação. O grande vencedor da noite, com o título de “Melhor Restaurante” e prémio em cinco categorias – “Melhor Mis em Place”’, “Melhor Espaço”, “Melhor Serviço de Vinhos”, “Melhor Carta de Vinhos” e “Melhor Prova Prática” – foi o restaurante Oh!Vargas. Situado na Portela das Padeiras, em Santarém, é o menino dos olhos de Manuel Vargas e um reduto aos seus pais, antecessores neste negócio. O diploma de “Melhor Empratamento” foi para o De’Gustar, em Torres Novas; o Aveiramariscos, em Aveiras de Cima, recebeu o título de “Melhor Atendimento”; a “Melhor Harmonização” coube à Casa Chef Victor Felisberto, em Alferrarede, Abrantes; e o Manjar dos Templários, na Madalena, em Tomar, foi o que restaurante que melhor se saiu na "Prova Teórica" promovida pelos mentores desta iniciativa.

Nova é também a iniciativa “Tejo Anima”, que pretende premiar o território e as suas valências de lazer, sendo, por isso, promovida pela Rota dos Vinhos do Tejo. Há seis categorias e um eleito em cada uma: a Villa Nova Nautic & Nature Hostel, em Vila Nova, na Serra de Tomar, no que toca ao “Alojamento”; a Ollem Turismo, em Valada do Ribatejo, no Cartaxo, como empresa de “Animação Turística”; a Quinta da Lapa, em Manique do Intendente, na Azambuja, no “Enoturismo”; o EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves (Companhia das Lezírias), em Vila Franca de Xira, na categoria “Natureza”; o Convento de Cristo, em Tomar, no “Património e Oferta Cultural”; e o Festival Nacional de Gastronomia, em representação das ‘Tradições’ da região e a somar já 40 anos de vida.

créditos: Gonçalo Villaverde

Foi agora o momento de premiar os vencedores do “Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo”. Álvaro Rodrigues fê-lo por duas vezes, uma vez que foram da sua autoria as fotos eleitas para primeiro e terceiro lugares. Assim, recebeu um fim-de-semana no Tejo, para duas pessoas, e um curso de Vinhos do Tejo, para si. Paula Pamies Teixeira teve a segunda fotografia mais votada e vai poder desfrutar de uma experiência vínica na região.