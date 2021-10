O conceito gastronómico da Pousada Vale do Gaio, em Torrão, no Alentejo, vai estar em destaque no JNcQuoi Avenida de 19 a 26 de outubro.

Os pratos mais icónicos do espaço de Vasco Gallego, reconhecidos por combinarem os sabores tradicionais alentejanos com um toque de contemporaneidade, poderão assim ser degustados em Lisboa já a partir desta semana.

O menu exclusivo conta com seis opções, entre entradas, pratos principais e sobremesas, com preços que variam entre os 9 e os 31 euros. Para começar, o chef sugere Tártaro de salmão com Sabaione de soja e Wasabi, a já célebre Patanisca de nada com Salmão fumado e nata azeda ou Molejas de cordeiro salteadas com alcaparras.

Como pratos principais, as sugestões recaem sobre o Bacalhau Confitado em Azeite e alho com Lombardo ou Galinha Cerejada com batata frita à rodel. Para sobremesa, está reservada uma Tarte de amêndoa e caramel.

Localizada em pleno Alentejo e com uma fantástica vista para a Barragem Vale do Gaio, a Pousada Vale do Gaio é reconhecida não só por proporcionar experiências únicas aos seus hóspedes mas também pela gastronomia excecional que destaca os sabores tradicionais da região.

O menu da Semana Temática do Vale do Gaio no JNcQuoi Avenida poderá ser degustado entre as 12h00 e as 24h00 e reserva é recomendada.