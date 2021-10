“Um Dia de Campanha” é um programa especial em que para além de várias atividades relacionadas com a apanha da azeitona e a produção de azeite, inclui um almoço preparado especialmente para este momento no restaurante da Herdade do Esporão.

Com início as 10h30, o dia começa com um café de boas-vindas na Herdade, seguido de um passeio pelo Olival dos Arrifes. Este olival, certificado em modo de produção biológica desde 2009, dá origem ao Azeite Virgem Extra Biológico Olival dos Arrifes. Depois de conhecer melhor o olival, o dia continua com a colheita das azeitonas, uma visita guiada ao lagar para acompanhamento do processo de produção e uma prova de azeites acabados de fazer. Para as crianças, está preparada uma atividade especial.

Esta experiência inclui ainda um almoço de cinco momentos, preparado especialmente pelo chefe de cozinha Carlos de Albuquerque e a sua equipa, acompanhado por cante alentejano e viola campaniça. Para complementar e harmonizar a refeição, serão servidos vinhos Esporão.

O programa orça os 70 euros por pessoa (26 euros por criança dos 3 aos 12 anos. As reservas podem fazer-se pelo telefone 266 509 280 ou e-mail reservas@esporao.com