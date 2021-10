Uma masterclass com o melhor sommelier do mundo entre os muitos argumentos para visitar em Lisboa o Encontro com Vinhos

Entre as novidades da 22ª edição do Encontro com Vinhos destaca-se a participação do italiano Paolo Basso, eleito “Melhor Sommelier da Europa” em 2010 e “Melhor Sommelier do Mundo” em 2013. Em Lisboa, Paolo Basso participará numa masterclass de Alvarinhos de colheitas antigas e será um dos convidados da sessão especial “O Desafio de Lisboa”.

“Inspirado no célebre ‘Julgamento de Paris’, que em 1976 abalou o entendimento generalizado ao colocar, às cegas, vinhos franceses e californianos com resultados surpreendentes, ‘O Desafio de Lisboa’ promete ser uma prova marcante”, adianta a organização do Encontro com Vinhos, a “Revista de Vinhos”. A mesma fonte sublinha que “em rigorosa prova cega, um painel especializado vai provar e comparar grandes vinhos portugueses e referências icónicas de França, Itália e Espanha. Será que, tal como em Paris, os resultados também surpreenderão?”

“Portugal tem grandes vinhos, que em nada ficam a dever a outros grandes vinhos do mundo. Pois bem, está na hora de compararmos alguns dos nossos melhores com referências icónicas dos países produtores de maior notoriedade internacional. Sem medo e pelo crivo de um grupo de especialistas com provas dadas, dentro e fora do nosso país. Entre eles, Paolo Basso, uma das personalidades mundiais do vinho de maior currículo”, observa Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da “Revista de Vinhos”.

Outra novidade do evento é a realização, pela primeira vez, do SOMM.HOOD (8 de novembro), um fórum profissional direcionado aos sommeliers portugueses, que convida à reflexão e à partilha de conhecimentos através de debates e masterclasses.

créditos: "Revista de Vinhos"

“Na ressaca de um período negro para a hotelaria e a restauração, devido à pandemia, entendemos como prioritário avançar com uma iniciativa que acarinhe os sommeliers e os ajude a obter mais (re)conhecimento. A estreia do SOMM.HOOD fará, de A a Z, uma reflexão crítica acerca do presente e do futuro da sommelerie. Debates sobre gestão de cartas e oportunidades profissionais, provas em que enólogos explicam princípios recorrentes da enologia, dicas sobre harmonizações vinhos/gastronomia serão apenas algumas temáticas abordadas”, explica o diretor da “Revista de Vinhos”.

Masterclasses, conversas descontraídas e informativas, autênticos duelos de vinhos nas sessões “Taste Drive” completam a programação oficial do Encontro com Vinhos, que reúne produtores portugueses e internacionais para apresentação de novidades e referências que já se tornaram clássicas.

Os provadores da “Revista de Vinhos” e da revista brasileira “GULA” estarão também no evento a selecionar referências que ficarão posteriormente disponíveis na TAP, através do programa “TAP Wine Experience”.

No caso específico das masterclasses, nota para a vinda a Lisboa de Emmanuel Giboulot, um pioneiro da biodinâmica na Borgonha. Ainda da França haverá uma masterclass com champanhes do novo movimento de pequenos vignerons, que aos poucos começam a testar a hegemonia das grandes maisons.

De Espanha, as Bodegas Valdespino explicarão, em duas sessões distintas, a aptidão de Jerez para a elaboração de alguns dos mais notáveis vinhos fortificados do mundo e o potencial de harmonização gastronómica daqueles vinhos. Também de Espanha, Palacio Quemado e Vinãs Serranas vão expor vinhos onde há presença de castas portuguesas.

Vinhos das regiões dos Vinhos Verdes, Bairrada, Beira Interior, Dão e Lisboa estarão em primeiro plano em sessões de provas diversificadas, num cartaz que inclui igualmente a celebração dos 30 anos de enologia de Carlos Lucas, vinhos obtidos a partir de castas raras e em risco de extinção, rum da Madeira e espirituosos super premium.

Encontro com Vinhos realiza-se no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, dias 6 (15h00-21h00), 7 (15h00-20h00) e 8 de novembro (dia profissional, 11h00-19h00). A entrada tem um custo de 10 euros/pax. até à véspera do Encontro, em bilheteira online. Nos dias do Encontro, presencialmente e online, a entrada tem um custo de 15 euros/pax.