14 grandes espumantes da Bairrada vão estar à prova na feira Vinhos & Sabores

A região vitivinícola da Bairrada, responsável por mais de 50% dos espumantes produzidos em Portugal, deu os primeiros passos na criação deste vinho efervescente em 1890, pelas mãos do engenheiro Tavares da Silva. Volvidos 101 anos de conhecimento, a 8 de fevereiro de 1991, foi criada a Denominação de Origem para os espumantes Bairrada, passando a ter de cumprir os requisitos definidos pela Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) para poderem envergar o selo de certificação.

Para celebrar 130 anos de espumante e 30 de Denominação de Origem, a CVB tem vindo a desenvolver um conjunto de ações, que se iniciou com um bar de espumantes e ostras na edição de Verão da Essência do Vinho Porto; segue com a presença na feira Vinhos & Sabores 2021, na FIL em Lisboa, de 16 a 18 de outubro. Momento alto da jornada acontece na segunda-feira, 18 de outubro, às 11h30, com a realização de uma prova especial dedicada, em exclusivo, aos espumantes da região. Sob o mote “Bairrada: 130 Anos de Espumante, 30 Anos de Denominação de Origem”, vai ser orientada por Pedro Soares, presidente da CVB, e Luís Ramos Lopes, diretor da revista "Grandes Escolhas".

Goncalo Villaverde

São 14 os espumantes que vão desfilar na FIL, onde, no final, haverá direito a brinde e uma sandes de leitão à Bairrada. A prova tem um custo de 50,00 euros e a inscrição é feita junto da CVB, através do contacto telefónico 937 790 005. No Instagram da Bairrada – @bairrada.oficial – vai decorrer um passatempo com oferta de três entradas, uma por cada década de festejo.

créditos: Comissão Vitivinícola da Bairrada

A lista dos 14 espumantes está dividida em quatro categorias: Baga Bairrada, brancos, rosés e referências históricas. Tirando uma mão cheia de raridades, onde se inclui um espumante com precisamente 30 anos (de 1991, ano da DO Bairrada para espumantes), os outros primam por estar no mercado e pela maioria dos seus produtores estarem presentes com expositor nesta feira.

A escolha dos espumantes para esta prova tem por base a diversidade de blends, que à exceção dos de Baga não se repetem e giram, na sua maioria, em torno de um reduzido leque de castas, consideradas as mais aptas a produzir espumantes de muita qualidade na Bairrada: Maria Gomes, Bical, Arinto, Cercial e Chardonnay, nas brancas, e Baga, Touriga Nacional e Pinot Noir, nas tintas.

Lista de espumantes da prova

Espumantes Baga-Bairrada

Marquês de Marialva Baga-Bairrada branco 2019 Regateiro Baga-Bairrada branco 2017 Montanha Baga-Bairrada Grande Cuvée branco 2015

Espumantes Brancos

Quinta do Poço do Lobo Arinto Chardonnay branco 2016 Ataíde Semedo Cuvée Reserva branco 2016 Casa de Saima Reserva branco 2015 Kompassus Blanc de Noirs branco 2015

Espumantes Rosés

Campolargo Pinot Noir rosé 2016 (em magnum) Luís Pato Informal rosé 2015 Colinas Rosé de Pinots Cuvée Brut Reserve rosé 2012

Espumantes Históricos