A Honrado Vineyards, produtor de Vinho de Talha alentejano, tradição com mais de dois mil anos em solo nacional, foi convidado para estar presente em Londres como parceiro oficial do “Strive for Perfection”. A iniciativa organizada pelo The International Club for Rolls-Royce & Bentley Enthusiasts, um grupo mundial de fãs destas marcas de automóveis, decorre a 8 de outubro em honra da Rainha de Inglaterra, Isabel II.

O evento, que é organizado em honra da Rainha da Inglaterra, e para o qual a própria foi convidada, conta com uma zona de exposição onde o produtor alentejano poderá divulgar a marca e fazer provas de vinho.

De acordo com o produtor, “a escolha da empresa da região vitivinícola alentejana para este evento foi motivada pela crescente notoriedade do vinho português no mercado internacional e pela herança histórica e milenar do Vinho de Talha”.

No decorrer da iniciativa vai ser lançado um livro de entrevistas dos parceiros da The International Club for Rolls-Royce & Bentley Enthusiasts, no qual também estará em destaque o Vinho de Talha. A publicação vai ser distribuída pelos mais de 20 mil sócios do clube e colocado em exposição em todos os stands da Rolls Royce e da Bentley espalhados pelo mundo.

“É uma honra para a nossa comissão termos conhecimento que um dos nossos produtores terá o orgulho e a responsabilidade de levar a história dos Vinhos de Talha alentejano além-fronteiras. Acresce que esta participação vem dar força à candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade da Produção Tradicional de Vinho de Talha, que tanto ansiamos conquistar”, salienta Francisco Mateus, presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana.

Recorde-se que o modo de vinificação do Vinho de Talha chegou ao Alentejo pelas mãos dos romanos, há mais de dois mil anos e permanece, até aos dias de hoje, como parte da cultura da região. Este vinho distingue-se essencialmente pelo facto de fermentar na talha, ao invés de em cubas, o que lhe confere características únicas.