Angelo Coriolano, sócio-proprietário do bar e sommelier de cervejas, refere em tom de curiosidade que “esta festividade alemã que remete ao mês de outubro, tem na verdade início no mês de setembro e prolonga-se no mês seguinte. Com o passar dos anos a data foi sendo antecipada por uma questão climática”, esclareceu, “mas nós não temos este rigor e tão pouco queremos copiar a Wiesn (nome da Oktoberfest no dialeto bávaro), não descurando a nossa celebração local que é um perfeito pretexto para homenagear a tradição alemã que nos trouxe tão boas cervejas”.

No Lovecraft Gastropub (Rua da Boavista, nº 28), cujo nome recorda o escritor norte-americano de livros de terror, as cervejas tradicionais alemãs vão ocupar metade das torneiras do bar. A estrela do festival é a Oktoberfestbier, uma cerveja sazonal produzida somente para este evento.

Além da seleção de cervejas, a culinária alemã terá também o seu palco. A coproprietária Ana Körner, que possui parte da ascendência alemã, vai levar até à mesa dos clientes as receitas de família, desde a entrada até à sobremesa, tais como: Frikadellen, Würste, Schnitzel, Kartoffelsalat e Kalter Hund. Segundo Ana Körner, “a intenção é oferecer pratos despretensiosos sem descurar na qualidade e no conforto, características tão presentes na atual ementa”.