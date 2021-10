Anualmente, o pastel de nata é posto à prova no concurso que lhe é dedicado. Em 2021, a prova “O Melhor Pastel de Nata 2021”, viaja da sua casa habitual, o certame Peixe em Lisboa, para ter a prova final no decorrer do Congresso dos Cozinheiros, encontro que terá lugar em Oeiras a 17 e 18 de outubro.

No que ao melhor pastel de nata diz respeito, a organização do concurso anunciou a 4 de outubro os concorrentes apurados para a final a decorrer a 18 de outubro. São elas, o Altis Belém Hotel (Lisboa), Cantinho da Nata (Queijas), Casa do Preto (Sintra), Nilo Pastelaria (Lisboa), Padaria da Né (Damaia), Pastelaria Casa do Padeiro (Pontinha), Pastelaria Fim de Século (Lisboa), Pastelaria Nata Morango (Pontinha) e Pastelaria Viriato (Ramada). A estes juntam-se a Pastelaria Santo António (Lisboa), detentora do título e vencedora em 2019 (último ano em que se realizou o evento), e ainda a Pastelaria Aloma (Lisboa) e a Pastelaria Patyanne (Castanheira do Ribatejo).

A prova dos pastéis de nata concorrentes à edição de 2021 d’O Melhor Pastel de Nata decorreu durante três dias, no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras. O júri constituído por Virgílio Gomes, Domingos Soares Franco, Duarte Lebre de Freitas, Maria Urmal, Teresa Vivas, Andreia Moutinho, Mário Rolando, Isabel Zibaia Rafael e Carlos Fernandes teve a tarefa de avaliar numa prova-cega os pastéis de nata quanto ao “aspeto”, “toque da massa”, “sabor e consistência da massa”, “recheio” e “sabor global”.

