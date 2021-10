De folhado estaladiço e recheio cremoso, escorrendo à dentada e com ligeiro travo a limão, canela e baunilha, assim se quer o Pastel de Nata. A Pastelaria Batalha junta à tradição um novo ingrediente para, durante o mês de outubro, apresentar a sua versão de pastel de nata com recheio de Nutella.

Com a unidade a custar 1 euro, o pastel de nata, nesta sua versão mais gulosa, com a combinação de cacau e avelã, chega quentinho às mãos dos clientes nas três pastelarias, em Lisboa, Venda do Pinheiro e Charneca.

Para os próximos meses, o chefe de pastelaria e empresário João Batalha promete novas versões a partir do pastel de nata. Entretanto, os interessados em aprenderem a confecionar o dito bolo contam com os workshops online e presenciais ministrados pela Pastelaria Batalha.

A casa é conhecida pelos seus pasteis de nata vegan, queijada de Mafra, premiada com a medalha de ouro, no 10º Concurso Nacional de Doçaria Rica Tradicional Portuguesa, tarte de maçã e o “Charniqueiro”, um doce exclusivo daquela pastelaria.