O Congresso dos Cozinheiros está de regresso para a sua edição de 2021. Nascido em 2005, este é o evento anual que reúne os profissionais de cozinha e amantes de gastronomia. É uma montra para a atualidade gastronómica nacional e internacional e palco para a apresentação de projetos e partilha de experiências.

Depois de em 2020 se ter realizado sem público, este ano o Congresso adota um modelo híbrido, combinando o formato presencial e digital. Com data marcada para os dias 17 e 18 de outubro, o Congresso dos Cozinheiros decorre nos Nirvana Studios, em Oeiras.

O grande tema para esta 17ª edição é a tríade “Pessoas, Natureza, Gastronomia”, mote para o desfilar de oradores nacionais e internacionais que se distribuirão nos dois palcos.

A par do tema que serve de chapéu ao encontro, decorrerão sessões com subtemas, nomeadamente, criatividade, gestão, sustentabilidade, conexão africana, património gastronómico, arte, intervenção social, nutrição, mundo vegetal, produtos e produtores. Abordagens que irão nortear as apresentações, demonstrações de cozinha e debates. Haverá a apresentação de dois documentários: “Nuno Diniz” e “Evaristo”.

Coral Coletivo. créditos: Edições do Gosto

Ao longo dos dois dias de Congresso dos Cozinheiros serão mais de 50 os nomes dos oradores nacionais e internacionais que compõem o Cartaz e que passarão pelo palco Inter Magazine. Entre as muitas presenças, referira-se as de Dabiz Muñoz, DiverXO Madrid (três estrelas Michelin) Miguel Laffan, Torre de Palma Wine Hotel; Luís Gaspar, Sala de Corte; João Rodrigues, Feitoria (uma estrela Michelin); Francisca Dias, 100 Maneiras; Alexandre Silva, LOCO (uma estrela Michelin) ; Henrique Sá Pessoa, Alma (duas estrelas Michelin); Cláudia Viegas, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa; André Magalhães, Taberna da Rua das Flores; Anna Lins, Grupo Go Natural e Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril; Nuno Mendes, Bairro Alto Hotel.

No que concerne aos eventos paralelos, refira-se a realização, a 18 de outubro, de mais uma final da competição “O Melhor Pastel de Nata”, respeitante a estabelecimentos na Área Metropolitana de Lisboa.

Diogo Noronha do restaurante Ameaça Vegetal. créditos: Edições do Gosto

Paralelamente decorrerá a “Rota de Restaurantes de Oeiras” num convite à descoberta da oferta gastronómica do município, de 8 a 23 de outubro. A lista de restaurantes e as suas especialidades gastronómicas estarão destacadas no site do Congresso dos Cozinheiros.

Iniciativa coordenada por Paulo Amado, fundador das Edições do Gosto e do Congresso dos Cozinheiros, com vista à construção de pontes entre os vários agentes da gastronomia, decorrerá o “Pequeno-Almoço dos Cozinheiros”. O primeiro evento aconteceu no início de março de 2020, ainda antes de o mundo inteiro se fechar devido à pandemia do novo Coronavírus. Porque era preciso partilhar e conversar sobre os temas do futuro da restauração, durante meses Paulo Amado reuniu-se via Zoom com cozinheiros de várias regiões do país e gravou as conversas com o intuito de partilhá-las com a indústria. Quando já era mais segura a convivência presencial, com os devidos cuidados, foram retomados os eventos em formato presencial do “Pequeno-Almoço dos Cozinheiros” que desde então já teve lugar nas Beiras, no Douro, no Minho, no Algarve, na Madeira, Ribatejo, Alentejo, entre outras regiões. Até ao final do ano estão programadas mais edições sempre com vista à partilha e união de um setor.

A bilheteira está a funcionar no já referido site do Congresso dos Cozinheiros, com os bilhetes/ dia a orçarem os 45 euros e os de dois dias com o valor de 80 euros.