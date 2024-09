Os Nirvana Studios, em Oeiras, servem de palco a nomes maiores da gastronomia nacional e internacional para partilharem as suas visões sobre a cozinha, o trabalho e a vida. Durante dois dias, o Congresso será palco de intervenções relevantes, experiências gastronómicas, degustações, momentos musicais e instalações artísticas.

“Liberdade como característica base da cozinha. Liberdade criativa, com consciência das pessoas, da natureza, conhecimento no espírito humanista, em partilha. 20 anos depois da primeira edição, é uma boa maneira de celebrar os 50 anos do 25 de abril e os caminhos que desejamos trilhar”, afirma Paulo Amado, fundador do Congresso de Cozinha.

Anteriormente denominado de Congresso dos Cozinheiros, o Congresso de Cozinha apresenta um cartaz que cruza novos talentos com personalidades que marcaram gerações.

Entre os oradores destacam-se Vicky Sevilla, do Arrels, a mulher mais jovem em Espanha a conseguir uma estrela Michelin; Christian F. Puglisi, da Dinamarca, reconhecido pelo trabalho que fez no Relae, um espaço distinguido pelo guia Michelin e por ter feito parte da lista dos 50 melhores restaurantes do mundo; Pepe Solla, do Solla, uma estrela Michelin e um dos grandes nomes da cozinha espanhola; Rodrigo Castelo, do Ó Balcão, a quem foi recentemente atribuída uma estrela Michelin e uma estrela Verde; João Diogo Formiga, do Encanto, uma estrela Michelin; Julien Montbabut, do Le Monument, uma estrela Michelin, e João Sá, do Sálá de João Sá, uma estrela Michelin. De destacar a presença de Filipe Fonseca Pinheiro, português radicado na Suíça e chefe de cozinha do mítico Ville de Crissier, com três estrelas Michelin.

No primeiro dia de Congresso, marcam presença: David Jesus (Mapa, L’AND Vineyards), Inga Martin, Beatriz Matias (Mapa, L’AND Vineyards), Paulo Carvalho (O Zagaia), Renato Cunha e Anabela Rodrigues (Ferrugem), Ruben Trindade Santos (Casa do Gadanha), Joana Félix (Local Your Healthy Kitchen), Helt Araújo (CHA, Angola), Lara Espírito Santo e George Mcleod (Sem), Miguel Meneses (Douro Palace Resort & SPA), João Ferraz (Casa do Cabonara, Brasil), Alexandre Lisboa (Villa Oeiras), Alessandra Montagne (Nosso Restaurant, França), Antonio Belotti (Casa 887, Espanha), Sheree Williams (Cuisine Noir, EUA), Stéphanie Turcotte (Primite Project, França), Joana Duarte (Rota das Algas), Ália dos Santos, Carlos Morgado, Damien Sanchez e Hélder Martins (Associação Chefs de Cabo Verde), Sara Soares (CAOS – O Futuro é Vegetal), João Silva (Lume), Marcella Ghrielli (Cella), Marisa Tiago (Tua Madre), Gabriela Marques, Maria Hipólito (EHTL), Cláudia Lima Carvalho (Jornalista da Time Out Lisboa), Hugo Brito (Boi-Cavalo), Alexandra Prado Coelho (Jornalista do Público) e Maria Manuel Valagão (Investigadora).

Já no segundo dia, o Nirvana Studios recebe Inês Pando (Mafalda’s e Urraca), Rita Magro (Blind), João Magalhães Correia (Bar Alimentar e Tricky’s), Gisele Rech (Jornalista), Sara Roseira, Diana Barnabé, Carla Spironelo, Catarina Amado e Liana Saldanha (Espalha Brasas), Lívia Orofino (Canalha), Francesco Ogliari (Tua Madre), Catarina Prista (Instituto Superior de Agronomia), Annakaren Fuentes (O Pastus), Rafaela Ferreira (Altis Porto), David F. Jesus(Seiva), Diogo Novais Pereira (Porinhos e Chefe do Ano 2024), Adolfo Henriques (Granja dos Moinhos), Olga Cavaleiro (Investigadora), Joana Barrios (24 Kitchen), Laurène Petit (Communauté Écotable, França), Guram Baghdoshvili(Restaurante Chveni, Georgia), Mónica Gomes (Olaias), Hugo Guerra (Grupo Edonista), Liliana Gonçalves (Ares do Pinhal), Cátia Verpoucke (BioDataPharma), Octávio Freitas (Desarma), Romeu Oliveira (Villa Oeiras), Cristina Sousa Ferreira (Oficina de Psicologia) e Mirna Gomes (Bistro Severo).

Uma das missões do Congresso de Cozinha é apresentar a diversidade cultural de Portugal e, seguindo a temática das edições anteriores, Conexão Africana, Cabo Verde é o país convidado de 2024.

Esta edição conta ainda com uma novidade: masterclasses por parte do chefe David Jesus e da investigadora Catarina Prista, que prometem inspirar quem esteja presente.

Durante os dois dias, os almoços, incluídos no bilhete, vão ser confecionados por chefs como David F. Jesus (Seiva), Elísio Bernardes (Sea Me - Peixaria Moderna), Francisca Dias, Nuno Mota (DamnPastry), Dhirendra Bam (Musa Marvila), Nuno Matos (Aethos Ericeira), João Simões (Casta 85), António Carvalho (Brasão), Diogo Novais Pereira (Porinhos) e outros nomes conceituados.

Final da prova “o melhor pastel de nata 2024”

Uma das competições inseridas no Congresso é a d’”O Melhor Pastel de Nata”. Criada em 2009, pelo gastrónomo e presidente de júri Virgílio Nogueiro Gomes, a prova final para eleger “O Melhor Pastel de Nata 2024” acontece no segundo dia do Congresso de Cozinha.

Nesta competição, estão a concurso os 12 estabelecimentos finalistas que disputam a distinção de Melhor Pastel de Nata da Grande Lisboa. São estes: Altis Belém Hotel & Spa, Bread & Friends, Casa do Padeiro, Castro – Atelier de Pasteis de Nata, Confeitaria Glória, Nat’elier, O Pãozinho das Marias, Padaria da Né, Pão da Ribeira, Pastelaria Aloma, Pastelaria Batalha e Pastelaria País dos Doces.

O restante júri da prova é composto por Cláudia Lima Carvalho (Jornalista da Time Out Lisboa), Catarina Amado (Diretora de Comunicação e Marketing Edições do Gosto), Diogo Lopes (Chefe Pasteleiro Four Seasons Hotel Ritz Lisbon), Lara Figueiredo (Chefe Pasteleira Penha Longa Resort), João Pedro Gomes (Investigador gastronómico), Domingos Soares Franco (Enólogo), Isabel Zibaia Rafael (Autora e Blogger) e Joana Barrios (Apresentadora 24 Kitchen e Autora).

O programa completo, dividido por dias, pode ser consultado aqui.

Os bilhetes já estão disponíveis e incluem acesso a todos os painéis dos vários palcos, área de exposição, almoço e degustações de produtos.