“Todos estamos recordados do evento Peixe em Lisboa, que marcou uma fase importante na gastronomia portuguesa e na maturidade de públicos. Heróis do Mar inspira-se em parte desse conceito inovador que ajudamos a criar e a concretizar, aportando-lhe uma linguagem e um conjunto de experiências distintas que podem – e devem – ser partilhadas em família ou entre amigos”, realça Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da Essência Company, empresa responsável pela produção do evento.

“Lisboa ganhará um novo evento anual, numa localização privilegiada e com uma programação de grande nível, capaz de convencer o público português e o internacional. Igualmente importante é o foco em algo que marca profundamente o povo português – o mar e os seus recursos”, nota Bernardo d’Orey Delgado, CEO da Doca da Marinha, da organização.

Com uma miríade de propostas de gastronomia de mar e em funcionamento contínuo no horário do evento, dez restaurantes expõem abordagens distintas a peixes e mariscos: As Esquinas de Vítor Sobral ; Epur by Vincent Farges; Justa Nobre ; Kanazawa; Kiko Martins ; Marlene Vieira; Real Marisqueira Nunes; Maré; Pica Pau e Vítor Adão (restaurante Plano, Lisboa).

Entre as confirmações internacionais estão desde já os chefs Moreno Cedroni, Quique Dacosta e Rafael Costa e Silva.

Cedroni soma 40 anos de carreira e múltiplos prémios de gastronomia. O italiano abriu o restaurante La Madonnina del Pescatore, duas estrelas Michelin, na região de Marche, em 1984, e desde aí elevou a cozinha de mar a um patamar de criatividade e de luxo de alto nível. Desde 1999 despertou as papilas gustativas dos apreciadores de sushi com o Clandestino Susci Bar, em Portonovo de Ancona. Moreno Cedroni será autor de um dos Banquetes do Heróis do Mar, num mano a mano com o português André Lança Cordeiro que, após alguns anos na França, trouxe para o Essencial, no Bairro Alto, uma cozinha de sabor e de precisão.

Quique Dacosta, cujo restaurante homónimo em Dénia, Espanha, ostenta três estrelas (classificação máxima) Michelin e surge em 14.º na lista “The World’s 50 Best Restaurants 2024”, será coautor de outro dos Banquetes do “Heróis do Mar”, ao lado do amigo português José Avillez, duas estrelas no lisboeta Belcanto e uma outra no Encanto.

Rafael Costa e Silva continua a fazer do Lasai um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro e do mundo. O chef brasileiro regressa a Lisboa para demonstrar toda a criatividade tranquila que marca o percurso profissional actualmente concretizado em Botafogo mas iniciado no famoso Mugaritz, no País Basco. Rafa foi recentemente eleito “Homem do Ano na Gastronomia” do Brasil.

As apresentações de cozinha ao vivo terão assinatura dos chefs André Cruz (Feitoria, Lisboa, estrela Michelin), António Galapito (Prado, Lisboa), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, Cascais, estrela Michelin) e João Sá (Sala, Lisboa, estrela Michelin). As aulas de cozinha, em que todos os participantes são desafiados a colocar as mãos na massa, serão orientadas pela chef Cristina Manso Prato.

Haverá ainda tertúlias com especialistas nas áreas da gastronomia e da gestão de recursos marinhos, boa parte das quais incidirá em questões como a sustentabilidade dos oceanos. Provas comentadas, mercado de produtos e concertos diários completam a programação que será muito em breve detalhada. Para acompanhar, os Vinhos de Lisboa.

O bilhete normal orça os 5€ (inclui um copo Riedel de oferta + uma degustação de um Vinho de Lisboa + uma Água Castello + uma Água Luso); confere acesso ao recinto e aos concertos. As degustações nos restaurantes ficam entre os 5€ e os 20€. Os banquetes entre 150€ e 250€.