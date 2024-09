O evento arranca às 20h00 no Museu do Tesouro Real, palco para uma noite de grandes vinhos. “Quinze néctares alentejanos vão casar com a gastronomia de inspiração alentejana, durante quatro horas de muitas surpresas”, informa a entidade organizadora da iniciativa, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

O evento vai contar com projeção vídeo e um concerto de Global Club Music com a assinatura de um dos DJs e produtores mais reconhecidos do mundo – Branko, que vai mostrar como a sua música se funde com a natureza e com os Vinhos do Alentejo. No “Tesouros do Alentejo” haverá ainda lugar para uma performance improvável de Cante Alentejano com um evento Fever Original, os concertos Candlelight. Tudo isto acontece num local inusitado, à volta de uma caixa-forte dourada, um dos maiores cofres fortes do mundo.

Os bilhetes disponíveis para descobrir os “Tesouros do Alentejo” já estão à venda, na 3cket.com, em early bird, por 96€. A partir de outubro, cada bilhete terá o custo de 120€.

O evento “Tesouros do Alentejo” marca ainda o lançamento de uma nova campanha da CVRA que de acordo com aquela entidade “pretende destacar a excelência dos vinhos do Alentejo e de toda a região, cruzando a sustentabilidade, com a autenticidade e a singularidade. A campanha será conhecida na semana de 21 de outubro e contará com a participação de uma cara bem conhecida do grande público”.