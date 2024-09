O desafio arrancou com a fase de inscrições, direcionada a estabelecimentos com fabrico próprio na Área Metropolitana de Lisboa. Prosseguiu com as provas de apuramento, que decorreram dias 11, 12 e 13 de setembro, no Centro Lexus Lisboa. A grande final, aberta ao público, contará com a presença dos 12 estabelecimentos finalistas.

De acordo com o presidente do júri e gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes, durante a prova são pontuadas características como “Aspeto”, “Toque da massa”, “Sabor e consistência da massa”, “Recheio” e “Sabor global”. Os membros do júri provam os pastéis de forma cega, sem saberem de que estabelecimento são, de forma a ser uma avaliação completamente isenta.

“As provas do Melhor Pastel de Nata estão cada vez mais exigentes para o júri pois parece-nos que há cada vez mais e melhores pastéis. A excelência de algumas massas folhadas e a elegância cremosa do seu recheio criam as dificuldades de julgamento”, refere o presidente de júri.

De entre os 44 estabelecimentos participantes, foram escolhidos 12 finalistas. São eles:

Altis Belém Hotel & Spa

Bread & Friends

Casa do Padeiro

Castro – Atelier de Pasteis de Nata

Confeitaria Glória*

Nat’elier

O Pãozinho das Marias*

Padaria da Né*

Pão da Ribeira

Pastelaria Aloma

Pastelaria Batalha

Pastelaria País dos Doces

Os estabelecimentos assinalados com * tiveram entrada direta por terem ficado nos três primeiros lugares em 2023.

Nesta edição, o júri foi ainda composto por Cláudia Lima Carvalho (Jornalista Time Out Lisboa), Catarina Amado (Diretora de Comunicação e Marketing Edições do Gosto), Diogo Lopes (Chefe Pasteleiro Four Seasons Hotel Ritz Lisbon), Lara Figueiredo (Chefe Pasteleira Penha Longa Resort), João Pedro Gomes (Investigador gastronómico), Domingos Soares Franco (Enólogo), Isabel Zibaia Rafael (Autora e Blogger) e Joana Barrios (Apresentadora 24 Kitchen e Autora).