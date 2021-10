Enóphilo Wine Fest Porto regressa ao convívio com mais de 30 produtores de vinho

A um mês da realização do Enóphilo Wine Fest Porto, a organização informa que “estão confirmados mais de 30 produtores”. No evento que se realiza a 20 de novembro no hotel Crowne Plaza (Avenida da Boavista), cada produtor dará a conhecer as suas novidades, bem como algumas curiosidades.

A iniciativa é a oportunidade não só para provar os vinhos, como para falar com os produtores e ficar a conhecer melhor cada um deles e as histórias que há para contar a propósito de cada néctar apresentado.

A bilheteira já está disponível online e nos locais habituais. A entrada tem um custo de 15 euros (em pré-venda) ou de 20 euros no próprio dia, adquirido à entrada do evento, e inclui o empréstimo do copo de prova que deverá ser devolvido à saída do recinto.

créditos: Enric Vives-Rubio

Enóphilo é uma marca de um projeto dirigido a apaixonados pelo vinho, centrado na formação, organização de eventos e consultoria, cujo responsável é Luis Gradíssimo, formador e consultor eenófilo. O Enóphilo Wine Fest conta já com mais de dez edições em Lisboa, Coimbra e Porto. Também assinado por Luis Gradíssimo, o evento Brut Experienc é um concurso internacional de espumantes que soma quatro edições.

Para os interessados, fica a lista completa dos produtores presentes no Enóphilo Wine Fest Porto, sem esquecer as estreias:

- Joaquim Arnaud (Alentejo)

- Quinta dos Abibes (Bairrada)

- Villa Oeiras (Carcavelos)

- Quinta do Tamariz (Vinho Verde)

- Quinta de Pancas (Lisboa)

- Palácio Anadia (Dão)

- The Portugal Wine Firm (Dão) - novidade

- Quinta do Paral (Alentejo)

- Vinho Verde Young Projects (Vinho Verde)

- Quinta da Costa do Pinhão (Douro)

- Casa de Saima (Bairrada)

- Churchill’s (Porto e Douro) - novidade

- Giz (Bairrada)

- Henrique Cizeron (Douro, Vinho Verde e Nova Zelândia) - novidade

- Quinta da Ramalhosa (Dão)

- 1000 Curvas (Vinho Verde)

- Blackett (Porto)

- Monte Bluna (Lisboa) - novidade

- Quinta de Paços (Vinho Verde)

- Quinta da Biaia (Beira Interior)

- Titan of Douro (Douro)

- Quinta do Gradil (Lisboa)

- Quinta das Chaquedas (Douro) - novidade

- Azores Wine Company (Açores)

- Quinta das Bágeiras (Bairrada)

- Quinta do Javali (Porto e Douro) - novidade

- Casa Cadaval (Tejo)

- Quinta do Escudial (Dão) - novidade

- Terras de Mogadouro (Trás-os-Montes)

- Vieira de Sousa (Porto e Douro)