Recursos silvestres do Alentejo inspiram petiscos apresentados em workshops de entrada livre

Neste mês de outubro, a Turismo do Alentejo e do Ribatejo, uma das entidades promotoras do projeto Alentejo Natural Products, vai levar à cozinha um dos tesouros escondidos do Alentejo, os seus recursos silvestres, nomeadamente os provenientes da apicultura, os cogumelos, o Figo da Índia, o Medronho, as plantas aromáticas e medicinais, os recursos cinegéticos e os recursos piscícolas de águas Interiores.

O projeto conta com a parceria do chefe de cozinha Leopoldo Calhau (restaurantes Taberna do Calhau e Bla Bla Glu Glu, ambos em Lisboa) para desenvolver sabores inovadores a partir dos recursos silvestres do Alentejo. A 22 de outubro, o chefe coordenará dois showcookings, abertos ao público, no Fórum Internacional dos Recursos Silvestres, inserido na XII Feira da Caça de Mértola, que decorrerá no pavilhão multiusos.

Mel créditos: Alentejo Natural Products

Às 12h00, Leopoldo Calhau irá vestir o avental para, ao vivo, apresentar propostas de entradas tendo por base os produtos promovidos pelo Alentejo Natural Products. Às 19h00, é a vez de subirem ao palco os petiscos também preparados com recursos silvestres alentejanos. O local das apresentações contará, ainda, com um espaço para exposição dos produtos.

O Alentejo Natural Products tem como missão promover, sobretudo no plano internacional, os recursos silvestres da região, através da montagem de uma rede de empresas ligadas aos produtos e da identificação de mercados chave para a sua difusão.