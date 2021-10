A iniciar o programa “Afternoon Tea and Spa”, o primeiro momento consiste numa massagem relaxante de corpo inteiro, durante 50 minutos, seguida de um circuito de balneoterapia, que inclui o acesso à piscina de jactos interior com água do mar, sauna e banho turco.

Depois da massagem e do circuito de balneoterapia, será servido um chá da tarde da autoria do chefe pasteleiro Joaquim de Sousa, composto por scones, pastéis de nata, bolo de arroz, areias de cascais, sandes mista e vegetal, acompanhado com compotas, manteigas, natas azedas, chá, leite, café ou chocolate quente.

O programa “Afternoon Tea and Spa” está disponível entre as 15h00 e as 19h00. O preço para o programa individual é 80 euros e para o programa duplo é 140 euros.

Os interessados também poderão adquirir o voucher do programa para o oferecer a terceiros.

As reservas podem fazer-se através do site do hotel The Oitavos, pelo contacto telefónico 214 829 050 ou pelo e-mail thespa@theoitavos.com