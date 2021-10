A campanha “Especial 25º Aniversário” da Quinta das Lágrimas marca o arranque das celebrações do hotel que associa a sua designação à eterna história de amor de D. Pedro e D. Inês de Castro. Em si, o edifício é um emblema da cidade de Coimbra.

A iniciativa entre 15 e 25 de outubro, com as reservas para estadas com 25% de desconto através do site do hotel, é uma das atividades que, ao longo do ano, serão promovidas para comemorar o quarto de século da unidade hoteleira.

A tarifa com o desconto especial de 25% é válida para estadas até 23 de dezembro de 2022, exceto datas festivas, vésperas de feriado e feriados e limitada a dois quartos por noite.

Não incluído na campanha de aniversário, o Hotel Quinta das Lágrimas tem disponível um conjunto de oito pacotes de experiências com estadas incluídas.

A Quinta das Lágrimas, membro da Small Luxury Hotels of the World, instalou-se num palácio do século XVIII e encontra-se rodeada de 12 hectares de jardins históricos.

As reservas podem fazer-se através do telefone 239 802 380 ou e-mail reservas@quintadaslagrimas.pt