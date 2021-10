O Hotel InterContinental Cascais-Estoril acaba de lançar um novo pacote de estadas de longa duração, o “Stay longer, pay less”, com a oferta de 25% de desconto em todas as tipologias de quarto, bem como pequeno-almoço completo diário para duas pessoas, em estadas de sete ou mais noites.

A oferta é extensível ao segmento sénior para o qual a unidade hoteleira sugere condições especiais com vantagens para os clientes acima dos 62 anos e para estadas superiores a 21 noites, onde se inclui também um serviço especial de concierge com aconselhamento e apoio no planeamento turístico.

“As necessidades do mercado demonstram que este tipo de estadas está a tornar-se cada vez mais uma tendência. Não só no segmento sénior, que dispõe de mais tempo e liberdade para usufruir de uma cidade, mas também no segmento business traveller, que cada vez mais aproveita a possibilidade de trabalhar remotamente de forma a conhecer outros países, enquanto desenvolvem as suas funções profissionais”, afirma Pedro Godinho Lopes, Head of Sales and Marketing do InterContinental Cascais-Estoril.

“Sendo o hotel um espaço versátil, que permite trabalhar e descansar, e onde os serviços complementares, tais como, comidas e bebidas, salas de reunião ou um business center são facilitados, esta oferta surge com o objetivo de dar resposta a uma nova realidade”, acrescenta Pedro Godinho.

As reservas podem ser feitas através do e-mail liset.reservations@ihg.com ou pelo telefone 21 829 11 00.