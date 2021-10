O novo terraço com vista para a capital e rio Tejo pode acolher perto de 80 pessoas e adaptado consoante as necessidades, sejam iniciativas de carácter empresarial ou um cocktail em ambiente intimista ao pôr do sol.

O terraço no Vila Galé Ópera dispõe ainda de vista de duas piscinas, que, durante o verão estão disponíveis também para os hóspedes do hotel.

“Este rooftop vem complementar o nosso portefólio de espaços para eventos na região de Lisboa. Além das habituais salas de reuniões, a oferta da Vila Galé já inclui, por exemplo, os jardins do Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos, e do Vila Galé Sintra, ou a varanda panorâmica junto ao mar do Vila Galé Ericeira. Agora, juntamos mais um local diferenciador”, explica o administrador da Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida.

Além do novo terraço, o Vila Galé Ópera tem mais cinco salas de eventos, todas com luz natural, que podem ser conjugadas para acolher até 300 pessoas. Conta ainda com 259 quartos, spa com piscina interior, wifi gratuito em todas as áreas, restaurante, bar, garagem e posto de carregamento para veículos elétricos.