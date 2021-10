Aproveite a semana de outono solarenga que se avizinha para passar tempo de qualidade com as crianças. E que melhor plano há do que desfrutar dos espetáculos, atividades culturais e lugares que o nosso país tem para oferecer? Destaque para o primeiro Festival Internacional de Ciência organizado em Portugal, a decorrer no Jardim do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras.