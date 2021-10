O Spa do Hotel Vintage e o Spa do Hotel Lumiares - verdadeiros refúgios para a saúde e o bem-estar no coração da cidade, com uma ampla gama de tratamentos de alta qualidade – criaram a Massagem Outono Super Detox, com a oferta de um sumo detox à escolha e com promoção de 65€, até 15 de novembro.

Perfeita oportunidade para desfrutar de um momento a sós e renovar energias

Pensada especialmente para aproveitar cada minuto, a Massagem Outono Super Detox conta com notas de frescura cítrica da gama Alantoíne da marca portuguesa Benamôr.

Durante 75 minutos , o tratamento começa por uma exfoliação corporal purificante através da ação queratolítica da Alantoína, que combina açúcar português, óleos de amêndoas doces, coco e argão com alantoína, para a remoção de impureza, toxinas e células mortas, promovendo uma pele limpa, protegida, suavizada e revitalizada.

Segue-se a massagem drenante com o milenar óleo seco, que nasce da aliança única da Erva Príncipe com os óleos naturais de argão, girassol e amêndoas doces, que reforça a barreira celular contra as agressões externas enquanto protege o interior da derme com a sua ação antibacteriana.

Vintage Spa créditos: Vintage Spa

No final do tratamento pode ainda prolongar o momento de relaxamento utilizando as facilidades do espaço como a Sauna e o Banho Turco ( com reserva). No caso do Spa do Vintage também pode desfrutar da tranquilidade da sala de relaxamento e dos benefícios terapêuticos da piscina de relaxamento ( também importante reservar).

A experiência completa-se com a escolha de um dos sumos detox Elevate, Shine ou Lift, pensados e criados para completar este momento único.

SPA The Lumiares Hotel

Rua de São Pedro de Alcântara nº 35

Reservas: 21 116 02 10 ou através do email spa@thelumiares.com SPA The Vintage Hotel

Rua Rodrigo da Fonseca nº2

Reservas: 210 405 405 ou através do email spa@thevintage.com Parque de estacionamento disponível em ambos os hotéis

Os Spas

O Vintage Spa é um santuário de imersão de cinco estrelas onde o corpo e a alma se podem reconectar. A reflexão pacífica na piscina de relaxamento é encorajada enquanto um chá de ervas biológicas é servido em peças de cerâmica personalizadas.

Vintage Spa créditos: Vintage Spa

O Spa do Hotel Lumiares situado no coração do bairro alto é pequeno mas perfeitamente equipado. Com quatro salas de tratamento e ainda sauna e banho turco à disposição.

Este Spa é perfeito para quem pretende relaxar e descontrair ao fim de um dia agitado a explorar a cidade.