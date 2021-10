Sobre o mar e a Serra de Sintra, o hotel The Oitavos, situado na Quinta da Marinha, convida a começar o dia com um pequeno almoço variado na tranquilidade da natureza. A calma, a frescura e a criatividade fazem desta experiência a melhor forma de despertar, seja para uma reunião de trabalho ou para um programa de fim de semana.

Sozinho, com amigos ou em família, para sair da rotina e começar o dia com uma energia diferente, pode usufruir do pequeno almoço e planear um passeio pelo Guincho. Para os dias mais calmos e relaxantes, também pode ficar pelo espaçoso e luminoso Lounge do hotel ou espreguiçar-se nos sofás do Terraço.

Para uma reunião diferente, ou mesmo para mudar o cenário do teletrabalho para algo mais sereno, e com vistas deslumbrantes sobre o Oceano Atlântico, é possível ir tomar o pequeno almoço e aproveitar para fazer do The Oitavos o seu local de trabalho.

Com um menu diversificado, desde fruta fresca laminada, queijos selecionados, broa de milho e pain au chocolat, abóbora e tomate assados, ovos benedict e crepes com compota, o pequeno almoço buffet está disponível entre as 7h00 e as 10h30, com o valor de 25€ por pessoa.