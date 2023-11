O amor pela cozinha da chef Marlene Vieira deu em livro. Temos 3 receitas deliciosas

Ao longo de duas temporadas do seu programa de televisão Cozinha de Chef, Marlene Vieira convidou quem a seguiu no pequeno ecrã a embarcar numa viagem pela cozinha portuguesa. A série transmitida no canal Casa e Cozinha fez o périplo pela mesa regional e os ingredientes que lhe servem de matriz. Tendo por mote os programas transmitidos ao longo de vários meses, chega agora aos escaparates o livro Cozinha de Chef(edição Casa das Letras). Na obra, Marlene Vieira assina 44 receitas práticas, para pratos do dia a dia, mas com um toque de classe. O desafio que a chef deixa ao leitor é que “replique em casa estas receitas para um jantar digno de um restaurante com estrela Michelin”.

As mais de 40 receitas propostas em Cozinha de Chef percorrem um elenco de ingredientes usuais de todos os dias, que todos temos nas nossas cozinhas. Entre as inúmeras receitas, não há como deixar de referir as Pataniscas de bacalhau premiadas da chef, um Bacalhau com creme de caldo-verde ou uma Francesinha de atum e camarão. Para adoçar o fim da refeição, como resistir a um Papo de anjo com compota de laranja e fios de ovos ou umas Rabanadas de brioche com creme de baunilha e molho de caramelo?

créditos: Casa das Letras

A obra com prefácio de João Sá, marido de Marlene Vieira e também chef, está arrumada em temas que percorrem algumas das etapas fundamentais da vida da chef: “As minhas raízes”, “Trás-os-Montes rumo ao gourmet”, “Alfama em Manhattan”, “A primeira experiência em televisão”, “Zunzum à mesa” e “Comboio presidencial”, são alguns dos capítulos que nos são apresentados.

“Um dia entrei pela primeira vez numa cozinha onde tudo me chamou a atenção. O ambiente era diferente, o cheiro da comida era diferente, a farda de cozinha era completamente diferente, e a cozinheira usava um barrete de chef de cozinha”, confidencia Marlene Vieira a abrir o seu livro. Um principio de vida nas cozinhas que também já havia partilhado em entrevista anterior ao SAPO Lifestyle.

Da obra, que chega aos escaparates com o preço de 21,9 euros, publicamos três receitas.

Siga, passo a passo, as indicações da chef Marlene Vieira e obtenha um muito interessante creme de ervilhas.

Polvo assado com gnocchi, pimento padrón e tomate-cereja Um original acompanhamento para uma das espécies de mar mais apreciadas pelos portugueses.