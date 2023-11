Creme de ervilhas, ovo e presunto

Preparação

Comece por refogar com azeite a cebola e o alho-francês, por cerca de cinco minutos, sem deixar alourar.

Coza as ervilhas em água a ferver com sal, por dois a três minutos. Depois, passe-as por água com gelo e deixe arrefecer completamente.

Com o refogado no ponto, junte o caldo de galinha. Acrescente o presunto e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos. No fim, junte hortelã e deixe arrefecer.

Enquanto isso, forre um tabuleiro com papel vegetal, disponha fatias de presunto, por cima o papel vegetal e outro tabuleiro. Leve ao forno a 100 °C, por cerca de uma hora. Avance para o ovo, use uma slow cooker e coza os ovos a 65 °C durante 45 minutos. Passado esse tempo, passe os ovos por água com gelo.

Triture a base do creme e as ervilhas já arrefecidas, com sal e pimenta. Aqueça só antes de servir.

No prato, comece pelo creme de ervilhas, junte o ovo, um fio de azeite e lascas de presunto já crocante. Finalize com flores, sal e pimenta e saboreie lentamente.