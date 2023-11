Polvo assado com gnocchi, pimento padrón e tomate-cereja

Preparação

Num tacho, junte o polvo com a água da descongelação, uma cebola, quatro dentes de alho e duas folhas de louro. Regue com ½ litro de vinho tinto, adicione a pimenta preta e, assim que levantar fervura, deixe cozinhar em lume brando, cerca de 30 minutos. Passado esse tempo, deixe repousar mais 15 minutos, tapado.

Entretanto, leve a assar as batatas, cobertas com sal grosso, a 180 °C, por cerca de 50 minutos. Depois, passe-as a puré.

Numa taça, junte o puré, a farinha sem fermento, uma gema, sal, pimenta e envolva tudo até ter uma massa homogénea. Molde um cilindro e corte os gnocchi.

Encha um tacho com água, tempere com sal e, assim que levantar fervura, coza os gnocchi por três minutos ou até flutuarem. Retire, coloque-os sobre um tabuleiro untado com azeite e reserve.

Com o polvo já repousado, corte-o em pedaços, regue com azeite, junte tomate-cereja, dentes de alho esmagados, louro e leve ao forno, a 200 °C, por 15 minutos.

Enquanto isso, aqueça uma frigideira, junte um fio de azeite, acrescente os gnocchi, os pimentos padrón em rodelas, sal, pimenta e manteiga.

Deixe saltear até alourar.

Sirva os gnocchi no fundo do prato, por cima o polvo e o tomate assado. Regue com um fio de azeite e finalize com os rebentos de coentro.