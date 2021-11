A Häagen-Dazs prepara-se para celebrar a época festiva com o lançamento dos novos Häagen-Dazs Delights, os bombons de gelado da marca. Depois do sucesso do ano passado, este ano a Häagen-Dazs apresenta novos sabores e um packaging renovado – o presente de Natal ideal para os fãs de gelado.

Os Häagen-Dazs Delights são bombons feitos com ingredientes da mais alta qualidade, apresentando gelado no interior, recheio e uma cobertura de chocolate crocante.

Existem quatro sabores disponíveis: Chocolate & Hazelnut, gelado de chocolate & avelã, com creme de avelãs e caramelo no centro e uma cobertura de chocolate negro e amêndoas caramelizadas; Cookies & Cream, gelado de cookies & cream com chocolate fondant no centro e com cobertura de chocolate branco e pedaços de bolacha Oreo; Mango Sorbet, sorvete de manga, com maracujá confitado no centro e cobertura de chocolate branco com raspas de maracujá, e Velvety Vanilla, gelado de baunilha, com caramelo e nozes pecan no centro, coberto com chocolate de leite e nozes pecan caramelizadas.

Esta novidade é disponibilizada numa caixa, cada uma com oito bombons – dois sabores de cada. Os Delights também podem ser pedidos à unidade, para consumo na loja, acompanhado de um café, por exemplo, ou para levar em takeaway.