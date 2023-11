É em Cuba (do Alentejo) que se vai voltar a cumprir a tradição. A 11 de novembro abrem-se as talhas, que além manterem uma tradição secular da região, já é também uma tradição da própria Herdade do Rocim e um dos eventos mais notados na região. Falamos do Amphora Wine Day, que reúne apreciadores, e não só, desde 2018, num dia tão especial do calendário português.

Programa Amphora Wine Talks “Amphoras sem Fronteiras” – 15h00 às 16h30 (inscrição obrigatória) Provas comentadas abertas ao público 17h – Associação de Vinhos de Talha (XXVI Talhas / José Galante, Alentejo) 17h15 – Amphoras pelo Mundo (Archil – Meskhisvilli Family, Georgia) 17h30 – Amphoras do Norte (Quinta do Popa, Douro) 17h45 – Amphoras do Sul (Arvad, Algarve)

A edição de 2023 quer ser a mais marcante. Talvez por isso, para Pedro Ribeiro, administrador e enólogo da Herdade do Rocim, esta seja “das mais desafiantes de sempre”.

No programa constam nomes sonantes do panorama internacional como Mark Squires, provador de vinhos portugueses para o guru da crítica mundial, Robert Parker, Marcelo Copello, um dos principais formadores de opinião da indústria do vinho no Brasil, Paul White, especialista de vinhos norte-americano, Sarah Ahmed, crítica de vinhos, com reconhecimento mundial e Suzana Barelli, colunista brasileira dedicada aos vinhos.

Há ainda a presença de 20 produtores mundiais, especialmente da Geórgia, e 36 portugueses. O objetivo passa por trazer uma abordagem mais internacional aos vinhos de talha.

Nas Amphora Wine Talks, conversas com inscrição obrigatória, pode contar ainda com a presença de Tiago Macena, que saltou do anonimato por estar em vias de ser o primeiro português a obter o título de Master of Wine.

“Esta edição consegue juntar alguns dos melhores profissionais do mundo do vinho, prescritores de tendências, que vão provar vinhos de vários produtores nacionais que têm vinhos de ânfora nos seus portefólios”, assume Pedro Ribeiro, em comunicado.

O ponto alto do dia está marcado para as 18h para a abertura das talhas, como manda tradição.

Os bilhetes para o evento encontram-se à venda na Ticketline (19,50€ até 10 de novembro e 22,50€ no dia 11). Menores de 18 anos não pagam, desde que acompanhados por um adulto com bilhete válido.