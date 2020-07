A organização por trás dos "50 Melhores Restaurantes do Mundo" lançou o seu primeiro e-cookbook, intitulado "Home Comforts", com receitas simples por parte dos melhores chefs e bartenders do mundo, apresentando as refeições que estes mais cozinharam para as suas famílias em casa durante o confinamento.

Pode adquirir o livro através de um donativo de no mínimo 10 dólares/ 8 euros no site 50 Best Bid for Recovery. Os fundos adquiridos com a venda do livro revertem a favor da industria da hospitalidade, através do programa 50 Best for Recovery anunciado no início deste ano.

O livro contém 50 receitas exclusivas de chefs, além de 25 combinações de cocktails oferecidas pelos melhores bartenders do mundo.

O resultado é uma coleção de criações simples e deliciosas de pratos, desde Tóquio a São Francisco, divididas em diversas categorias: vegetarianos, peixes e frutos do mar, carnes e sobremesas. Este livro oferece algo para qualquer cozinheiro amador e agrada a todos os paladares.

A 50 Best também está a lançar o desafio #50BestRateMyPlate no Instagram para que os amantes da comida criem e publiquem pratos inspirados pelos que estão no livro de receitas "Home Comforts".

Todas as semanas, e ao longo de cinco semanas, a partir de 20 de julho, o 50 Best escolherá os seus três pratos favoritos #50BestRateMyPlate e irá partilhar com os seus 1,1 milhão de seguidores, que votarão no seu prato preferido.

O prato com mais votos durante cada semana fará parte dos finalistas e terá a oportunidade de ser julgado por um painel dos 50 melhores chefs no final de agosto. O vencedor receberá dois bilhetes VIP para o evento dos "50 Melhores Restaurantes do Mundo" em Antuérpia (Bélgica), em 2021.