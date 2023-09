O evento Sunset Zero Desperdício arranca com uma conferência às 16h00 na Gare Marítima de Alcântara, iniciativa gratuita e aberta a todos, mediante inscrição prévia através da página do Movimento Unidos contra o Desperdício.

É na segunda parte do evento, a partir das 18h45, que o Movimento desafia os portugueses que se queiram associar para um Sunset Zero Desperdício que contará com a cozinha ao vivo da Tia Cátia, Joana Barrios e do chef Kiko, ofertas e passatempos dos vários parceiros e boa música ao som de DJs portugueses.

Sobre a conferência, para a qual as inscrições são possíveis, condicionadas à capacidade da sala, os temas a debatesão os seguintes: “Portugal: Terra de Oportunidades ou Desperdícios” (16h00); seguida de uma conversa com a pergunta “Quem semeia boas ideias colhe soluções?” (16h45).

Às 17h45, sobem ao palco caras conhecidas do público que protagonizam este ano a campanha de sensibilização dos portugueses que será publicamente lançada nesse dia. Sob o mote “Unidos, damos uma tampa ao desperdício”, os atores Sara Prata e Pedro Teixeira e o piloto António Félix da Costa conversam com o chef Kiko sobre como podemos todos contribuir para um mundo mais sustentável, com menos desperdício.

A encerrar a terceira Conferência Anual do Movimento Unidos Contra o Desperdício estará o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

As perdas e o desperdício alimentares são um problema global e a sua prevenção começa na consciencialização, educação e hábitos familiares. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), na União Europeia são desperdiçadas cerca de 87,6 milhões de toneladas de alimentos por ano.

O Movimento Unidos Contra o Desperdício nasceu em 2020, fruto da vontade de chamar a atenção para os preocupantes números do desperdício alimentar em Portugal e encontrar soluções para o minorar, contando com mais de 310 empresas/entidades e 3.000 particulares aderentes.