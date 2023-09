Com a serra de Monchique como pano de fundo, o Morgado do Quintão dá as boas-vindas, no dia 7 de outubro, a todos os curiosos e amantes do vinho, famílias e amigos, que desejam vivenciar a cultura da região e usufruir das vinhas mais antigas do Algarve. Com esta iniciativa, o Morgado do Quintão pretende assinalar o final de mais uma vindima e festejar, de portas abertas e com muita música, as raízes da tradição vitivinícola da região.

O programa agenda momentos como duas provas vínicas da casta Negra Mole (provas pagas no momento), a apresentação do Corridinho Algarvio com o Rancho Folclórico do Algarve, concerto de Janeiro e DJ sets nas vinhas.

Os bilhetes estão à venda no site com um custo de 40 euros por pessoa, sendo que para residentes na zona de Lagoa o valor do bilhete é de 20 euros e podem ser adquiridos online ou diretamente no Morgado do Quintão. Todos os bilhetes dão acesso ao evento e incluem dois copos de vinho e um petisco.