Harvest Party na Quinta da Roêda: a despedida do verão celebra-se com vinhos, petiscos e música no coração do Douro

A 22 de setembro, o terraço do centro de visitas e o jardim dos lagares da Quinta da Roêda são palco de showcookings, música ao vivo e uma degustação de vinhos de mesa e vinho do Porto da anfitriã Croft. A Harvest Party na Quinta da Roêda convida a aproveitar as últimas horas do verão com surpresas gastronómicas e vínicas.

Desenhada pelo chef Carlos Marques, do Restaurante Rabelo no The Vintage House, a carta do evento conta com uma seleção de petiscos para partilhar e pratos quentes ou frios, dos mais tradicionais às combinações mais contemporâneas. Para iniciar a refeição, haverá gaspacho de melancia com pepino, ceviche de dourada, cones de tártaro de atum fresco, blinis de carapau de escabeche, pataniscas de bacalhau, croquetes de presunto Bísaro ou mini pastéis de Chaves.

Quinta da Roêda

A zona dos grelhados está à vista de todos e da brasa podem sair preguinhos de vitela com bolo do caco e manteiga de alho, cachaço de porco no espeto ou satay de frango com molho teriyaki. Já no forno a lenha cozinham-se pizzas, com ingredientes como cogumelos, presunto e rúcula, e mini pães com enchidos, um dos mais famosos pratos regionais, tal como a bola de sardinha ou o típico caldo verde com chouriço.

No universo dos doces, é possível encontrar tentações como as cavacas de Resende, brownies de cacau e suspiros, minis tortas de café, mousse de lima e manjericão ou os profiteroles com mousse de vinho do Porto Tawny. Para complementar a experiência gastronómica, estarão presentes cerca de 20 produtores vínicos do Douro que prometem dar a conhecer os vinhos e colheitas da região.

A Harvest Party na Quinta da Roêda, propriedade da Croft, tem início marcado para as 18h00 e prolonga-se até às 23h00. A entrada no evento tem o custo de 65 euros por pessoa. Para crianças até aos três anos, a entrada é gratuita e, entre os quatro e 11 anos, é lhes oferecida uma redução de 50%. A compra de entradas para a festa pode ser feita através do email visit@croft.pt